"Toda la familia ha sido amenazada": desplazados huyen de la violencia en Norte y Sur

Al dolor de la desaparición de Angela Sánchez Cruz, su familia se vio obligada al desplazamiento forzado. Desde hace varios meses vive en el exilio frente a las amenazas por buscarla y exigir justicia.

"Toda la familia ha sido amenazada, hemos sido desplazados prácticamente. No tenemos apoyo del gobierno, de ninguna institución, la fiscalía se niega a hacer investigaciones y hasta el momento no hay ningún avance", explica una de sus familiares quien ante la impunidad que existe en el estado de Oaxaca, tiene que esconder su identidad.

Angela era propietaria del negocio "Tacos y Pozoles Angelita" ubicado en Avenida Hornos frente a Bodega Aurrerá en el municipio de Santa Lucía del Camino. El 18 de mayo de 2020 cuatro sujetos armados ingresaron a su local, se identificaron como personal de la fiscalía y se la llevaron. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

PUEDES LEER: Las historias de terror de Michoacán y sus 20 mil desplazados por la violencia

"Llevamos buscándola desde el 18 de mayo de 2020. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna actividad realizada por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. Hace 4 meses realizaron un mapeo por la Comisión Nacional de Búsqueda, quedaron de regresar en cuatro meses, pero a la fecha no han hecho nada, no se nos ha informado nada, ambas comisiones se tiran la bolita", afirmó.

El DESPLAZAMIENTO EN MÉXICO



A través de la recopilación hemerográfica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reportó que de 2016 a 2019, 62 mil 655 nuevas personas abandonaron sus hogares por desplazamiento en 106 episodios.

De los 106 episodios en 45 se informó de la presencia de mujeres, en 66 de familias, en 59 niñas y niños, en 29 personas adultas mayores, en 27 hombres, 11 jóvenes y en 10 mujeres embarazadas.

Dentro de las entidades con mayor cantidad de eventos de desplazamiento forzado está Guerrero con 35, Chiapas con 20, Sinaloa con 19, Michoacán con 9 y Oaxaca con 8, en el lapso antes mencionado.

Para las familias de las personas desplazadas la búsqueda ha sido más complicada y viven en constante temor a correr con la misma suerte debido a que las instancias de procuración y administración de justicia no consideran el riesgo que las envuelve.



EN UN MES VIOLENCIA DESPLAZA A 410 DE CHIAPAS, CHIHUAHUA Y OAXACA

Durante el pasado mes de octubre, los estados de Oaxaca, Chiapas y Chihuahua registraron el desplazamiento de 410 personas, quienes tuvieron que abandonar sus casas por motivos de violencia en sus localidades, según datos de la CMDPDH.

Familias base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la comunidad autónoma de Moisés Gandhi en Ocosingo, Chiapas, fueron desplazadas tras sufrir un ataque armado de un grupo de corte paramilitar, quienes prendieron fuego a tres aulas de la escuela secundaria autónoma de la comunidad.



El grupo disparó sus armas de fuego de manera intermitente y algunas balas de alto calibre que impactaron en tres casas de la comunidad.

En Chihuahua, al menos 20 personas de Rincón de Alisos, localidad del municipio de Guadalupe y Calvo, tuvieron que desplazarse con el apoyo de fuerzas de seguridad pública tras la incursión armada de un grupo criminal.

En Oaxaca, alrededor de 390 personas de las localidades mixtecas de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, tuvieron que abandonar sus casas tras tres días de continuos ataques de un grupo armado. Autoridades locales y personas desplazadas reportaron la desaparición de personas, cinco fueron asesinadas y diversas casas fueron incendiadas.

Algunas de las personas desplazadas, en particular personas mayores, mujeres, niñas y niños, se refugiaron en un albergue instalado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el municipio de Tlaxiaco, mientras otras se encontraban en Mier y Terán.





(djh)