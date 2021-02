Títulos académicos no protegen de la pandemia

Monterrey, N. L.- La pandemia puso al descubierto que tener estudios de maestría e incluso de doctorado, no son suficientes para un empleo acorde a los títulos y que decenas se han visto en la necesidad de solicitar trabajo hasta de chóferes.

Sin embargo, pese a esa solicitud de un empleo de bajo perfil, no hay lugar para ellos. Los empleadores prefieren a quienes tienen estudios de secundaria o preparatoria, dice Ana María Robles, encargada de una empresa que recluta personal para diversos puestos.

Es difícil contratar a una persona que estudió maestría y doctorado porque se van pronto en busca de mejores oportunidades y la rotación afecta a las empresas, explica.

En ese contexto se encuentra Fernando B. G., quien tiene estudios de maestría tras haber estudiado Contaduría, pero el cierre del despacho donde laboró por años le ha obligado a aceptar "lo que sea".

"Por unos diez años he estado en un despacho contable, pero el patrón me pagó al principio de la pandemia. Luego me bajó el sueldo y después me pidió ser solidario. Más adelante ya ni solidaridad pidió, dijo que ya no había chamba", explica Fernando, quien percibía 25 mil pesos mensuales "más unos buenos pesos por asesorar a clientes por fuera, que hoy tampoco tienen dinero".

Por otro lado, para Leonardo Ramírez, que se graduó en Relaciones Internacionales con maestría y con miras a un doctorado en cuanto se componga la situación, le ha resultado contraproducente, pues no hay empleo en la gran mayoría de las empresas medianas, ya no se diga de las pequeñas porque no pueden pagar acorde a la preparación.

"Salvo las grandes empresas y corporativos, en las miles de empresas medianas y pequeñas no hay empleo, no pueden pagar; pese a ello, me acomode hace año y medio en una firma electrónica, pero hubo reducción de personal por la pandemia, o al menos ese fue el pretexto, y ahora me he topado ".

Además, agrega: "Al café que voy, un conocido me presentó a una persona que recluta gente y con la desesperación le pedí chamba; y ahí estoy, tengo mes y medio con seis mil pesos de sueldo", dice Leo, como le llaman.

Ana María, la reclutadora, señala que los salarios que ofrecen no son compatibles con el grado de estudios con los que cuenta la gente interesada.

"Se postulan con licenciaturas y maestrías y hasta doctorados por la falta de trabajo, no podemos ofrecer más que empleos de los llamados de bajo perfil con salarios que no están de acuerdo a sus estudios", menciona Ana María.

"Ejecutivos de cuenta, ventas por teléfono, vendedores diversos, chóferes, pintores, mensajeros, son empleos que han obtenido algunos que, ante la desesperación, optan por tomar una vacante así sea de salarios bajos", añade.

La reclutadora afirma que, esos salarios normalmente de alrededor de seis mil pesos o un poco más, son comúnmente para estudiantes, sin dependientes económico o necesidades mayores que ellos.

La solución ¿Un trabajo temporal?

Fernando, el contador, encontró empleo temporal en una imprenta, pues también tenía conocimiento de ello, ya que proviene de una familia de periodistas, de formadores, correctores y diseñadores en impresos.

"Nomás mientras pasa el desmadre, voy a ganar siete mil pesos y hasta cajas de cartón armamos, es un rato solamente y luego me voy a buscarle", dice.

Sin embargo, buscar un trabajo temporal “mientras pasa la pandemia”, también se ha vuelto una odisea, pues las empresas no contratan a gente por un periodo corto.

"Buscamos permanencia del trabajador, contratar a alguien acostumbrado a altos salarios significa que será temporal, causará baja pronto y nosotros como recursos humanos cuidamos mucho la rotación; eso afecta", dice la reclutadora Ana María.

"Los hay quienes hablan llorando, ‘no le voy a fallar’ dicen, ‘ocupo dinero’, confías y les citas, pero no se presentan", puntualiza Ana María.

La reclutadora no deja de contestar su teléfono móvil, luego decide irse a su oficina porque, afirma, tener citados toda la semana a solicitantes de empleo.