Titular de SSP Veracruz responsabiliza a mujeres por feminicidios: "se ponen en riesgo"

Xalapa, Ver.- Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública, justificó la incidencia en feminicidios en Veracruz, en 2018, argumentando que “lamentablemente cada día las víctimas se ponen en riesgo con las actividades que realizan”. La declaración fue reprobada por legisladores durante la comparecencia del funcionario en el Congreso local.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Veracruz registró entre enero y octubre de 2018, 82 denuncias por feminicidios, ubicándose en primer lugar nacional, por encima del Estado de México con 81 querellas.

Téllez Marié fue cuestionado sobre este problema por la diputada de Morena, Mónica Robles Barajas, quien le solicitó una explicación sobre la alta incidencia de feminicidios, pese a que desde noviembre de 2017 existe una Alerta por Violencia de Género en 11 municipios de la entidad.

El secretario justificó estos números rojos, al asegurar que Veracruz es de las pocas entidades que catalogan un homicidio de mujeres como feminicidio desde el inicio de la investigación. “Casi cada cualquier homicidio de mujer lo catalogan como feminicidio y eso hace que los índices se incrementen”.

Además, aseguró que “lamentablemente cada día más mujeres se ponen en riesgo con las actividades que realizan. Es algo que tenemos que trabajar no solo en la SSP si no en todas las dependencias porque tenemos que dar todas las opciones para que las mujeres no se pongan en riesgo”, sostuvo.

Robles Barajas reviró a Téllez Marié “me parece una visión misógina y totalmente equivocada. Mientras no se reconozca la responsabilidad que tiene el estado difícilmente se va a poder acabar este problema”.

La legisladora de Morena también preguntó la situación jurídica de los policías que asesinaron a las hermanas Grecia y Nefertiti “N”, el pasado 10 de marzo. El secretario justificó el uso de la fuerza letal de sus elementos y dijo que las hermanas, de 14 y 16 años de edad formaron parte de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la SSP.

