Titular de SSP Pachuca criminalizó a funcionaria que trasladaba dinero

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 13/12/2018 02:21 p.m.

Además de que el ayuntamiento de Pachuca la expuso a un riesgo al asignarle una actividad laboral peligrosa, como era trasladar dinero en efectivo, el Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, Rafael Hernández Gutiérrez, revictimizó a la trabajadora Olayet Cabrera Carranco, desaparecida el pasado 29 de junio y cuyo cuerpo fue hallado 19 días después, al atribuirle responsabilidad sobre su propia muerte, determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

En la recomendación R-V G-0004-18 dirigida a la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, el organismo autónomo incluyó que declaraciones del funcionario en las que refería que la desaparición y muerte de Olayet "no es un asunto propio de inseguridad pública, sino de responsabilidades laborales de la ex colaboradora del municipio". Asimismo, manifestaba que "en este momento la responsabilidad del caso recae en el compromiso de hacer las funciones que a cada persona le corresponde como servidor público, que en este caso fue cuando la trabajadora no tomó la ruta correspondiente cuando portaba la nómina para los sindicalizados".

La CDHEH estimó que esos dichos revictimizan a la hoy fallecida al atribuirle responsabilidad sobre su propia muerte y que además van contra los antecedentes que se tienen de los hechos, ya que en su momento se declaró que iba sola, sin que exista prueba alguna de lo contrario y menos aún de que se le hubiese indicado tomar cierta ruta o tener seguridad por determinado camino.

"Realizar afirmaciones subjetivas planteando que fue su propia responsabilidad, equivale a criminalizar a la hoy occisa del riesgo que asumió por instrucciones de sus superiores y que derivó en la pérdida de su vida, por lo que se le causa una doble victimización", dice el expediente, que incluye testimonios de familiares de Olayet y de mandos del municipio.

Por la información recabada, la Comisión confirmó que el Coordinador Administrativo en la Secretaría de la Tesorería, denunció antes las autoridades la desaparición hasta seis horas después, por lo que juzgó que las acciones de búsqueda "no fueron realizadas con la debida premura, siendo oportuno reiterar que lo verdaderamente indispensable hubiera sido no exponerla al riesgo de trasladar efectivo o, por lo menos, disminuir el riesgo haciendo que quien fuera por la nómina siempre fuera en compañía de por lo menos un oficial de policía".

El monto que llevaba consigo, añadió, eran 357 mil pesos

El esposo de Olayet, por su parte, relató que la jefa inmediata de su cónyuge se negaba a informarle qué acciones se implementaron para su búsqueda y localización, por lo que inició la carpeta de investigación NUC: 12/2018/10067. Asimismo, narró que él tuvo conocimiento del hecho porque una empleada del ayuntamiento, compañera y amiga de la hoy occisa, lo alertó.

La recomendación sólo hace referencia al actuar del municipio y no hace mención al de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

El 18 de julio, 19 después de que Olayet no era localizada, un cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en una ladera de la carretera federal Pachuca-Tempoal, a la altura de la comunidad de Acalmato, municipio de Metztitlán.

Sin embargo, hasta 53 días después de que fue vista por última vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) confirmó que esos restos, tras pruebas de criminalística, medicina, antropología, odontología y genética, coincidían con los de ella.

Aunque la fiscalía analizaba el cuerpo desde 34 días antes, el esposo de la víctima, Ricardo Daniel del Castillo Macías, no recibió esa información.

