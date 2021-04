Tira Tribunal de SLP candidatura plurinominal de Héctor Serrano Cortés

La candidatura por el PT de Héctor Serrano Cortés a diputado plurinominal en San Luis Potosí fue negada por unanimidad de votos este martes por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, por no acreditar su solicitud de licencia al cargo de diputado federal con 90 días de anticipación al día de la elección, ni cumplir con el requisito mínimo de residencia efectiva de tres años en tierras potosinas, como establece la Constitución local.

El exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, fue señalado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) el pasado 21 de marzo.

Serrano no ofreció y/o no adjuntó pruebas a su medio de impugnación, se limitó a esgrimir argumentos en una narrativa de 42 páginas donde controvertió al órgano electoral acerca de la separación del cargo como legislador federal y no en torno a la residencia efectiva, según consta en el expediente de Juicio de los Derechos ciudadanos TESLP/JDC/59/2021.

El magistrado Rigoberto Garza de Lira, señaló que "resulta ocioso e innecesario entrar al estudio de sus agravios por medio del cual controvierte el dictamen de registro respecto a la negativa del Ceepac de concederle su candidatura por no separarse del cargo 90 días antes de la elección...)",

Serrano Cortés es parte de los legisladores federales que migraron del PRD a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la que Morena se hizo de la mayoría en San Lázaro.

Héctor Serrano ha dirigido en SLP un portal de noticias y la presunta carta de residencia le fue obsequiada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, bastión gobernado desde hace 12 años por ese grupo político.

Con información de El Exprés