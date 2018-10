Tigre hiere a menor de 7 años en Sonora; su padre lo tenía en casa

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 25/10/2018 05:11 p.m.

Camila, una menor de 7 años fue atacada por un tigre en la colonia Las Minitas en Hermosillo este miércoles por la noche, animal que su padre tenía bajo resguardo junto con otros dos felinos y una leona los cuales permanecían en trámite para obtener los permisos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA.

En dos jaulas mantiene encerrados a estos animales salvajes, pues Julio Alfonso Castro Núñez, padre y dueño de los felinos planeaba comenzar un negocio de venta de animales exóticos y un proyecto de eco safari en un predio de la familia ubicado en esta colonia.

"Ahorita me dijeron que se van a llevar a los animales, me los van a decomisar por lo que pasó con mi niña, ellos me dijeron que va a ser un resguardo temporal para checar la documentación correspondiente, de que soy el legal propietario".

La intención de él dijo, es crear una cultura del cuidado de la fauna silvestre en las escuelas, pues planea convertirlo en un plan educativo a futuro.

Aun cuando su hija resultó lesionada por el zarpazo de la tigresa, al acercarse a la jaula, el padre aseguró que fue un accidente y que no detendrá el proceso legal para continuar el proyecto.

Actualmente la menor permanece internada en la Clínica 14 del IMSS en Hermosillo y su estado de salud es grave, pues con lesiones externas en el cráneo, pues fue donde la tigresa la sujetó, mientras el papá y uno de los empleados que vigilaba las jaulas, trataban de zafarla. Sin embargo, el daño causado fue inevitable.

"Yo vine a darles de comer a los tigres y traje a la niña, pero en un descuido se bajó del carro y se acercó a la jaula, ella traía un osito de peluche que se le cayó y cuando se agachó a juntarla, el tigre la sujetó del cabello".

"La tigresa la agarró también del jumper que traía mi niña, y nosotros corrimos a querer quitársela, nos metimos a la jaula y le abrimos el hocico hasta que la soltó", narró el papá.

La Profepa procedió al decomiso de los tres tigres y en el lugar quedaron el resto de los animales de establo, con los que también cuenta la familia.

