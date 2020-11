Tierra Caliente: trozan caminos para frenar avance del CJNG

MORELIA.- En un hecho histórico, habitantes de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec trozaron diferentes carreteras y brechas para evitar que avancen los convoyes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación a sus comunidades.

También lee: Sube de intensidad guerra entre autodefensas de Tepalcatepec y CJNG

Los pobladores, desesperados ante el asedio delincuencial, señalaron que esta medida la tomaron con la finalidad de que sus familias no sean asesinadas, secuestradas o reclutadas a la fuerza por la célula armada de Nemesio Oseguera "El Mencho".

En días recientes, el grupo criminal atacó a los pobladores, a policías y militares, así como a personal de la Fiscalía de Michoacán, en la comunidad de Puerto de las Cruces.

En ese punto del municipio de Coalcomán y colindante con Tepalcatepec, Michoacán y Pihuamo, Jalisco, el grupo armado también incendió más de una decena de vehículos.

Fotos Juan Manuel González

RETOMAN LAS ARMAS

Apoyador por pobladores de Tepalcatepec, los habitantes de esa zona decidieron levantarse en armas, después de cinco años de haberlas depuesto como autodefensas.

"No peleamos por valientes, oiga... luchamos por miedo de que nos maten a nuestras familias y volvamos a ser rehenes de esos malandros", expresó un comunitario.

Esas palabras y el reclamo a personal militar y policial fueron hechos durante un encuentro en el que los pobladores pidieron medidas de seguridad en esa región de Tierra Caliente.

El mando militar fue enfático y advirtió que "nosotros no venimos a dar seguridad; estamos aquí para tapar lo que escavaron ustedes y que se restablezca la vialidad".

Caso contrario fue el del representante de la Policía Michoacán, quien de inmediato propuso a los pobladores aterrizar sus exigencias.

Los habitantes pidieron un retén y puesto de control permanente en la comunidad de Puerto de las Cruces. A cambio, ellos mismos reacondicionarían la carretera para el flujo vehicular.

Ante la petición de los habitantes, el mando del Ejército Mexicano que iba a cargo del convoy, respondió: "si son muy valientes, vayan ustedes a toparlos".

Un médico, agricultores, ganaderos, campesinos, jornaleros y choferes levantaron la voz y reiteraron su disposición de apoyar a las autoridades a cambio de seguridad.

Fueron varios minutos de tensión. La SSP asumió brindarles la seguridad, mientras que la renuencia de los militares continuaba, hasta que por fin lograron un acuerdo.

El compromiso de fuerzas estatales y armadas fue establecer este mismo martes el retén y dar recorridos de vigilancia.

La carretera quedó reparada por los pobladores y la circulación se restableció, aunque controlada con serpientes de tierra, en todos los puntos.

Los grupos de autodefensas reiteraron que su presencia es solo para cuidar a sus familias.

BAJO EL YUGO CRIMINAL

Mientras todo esto pasaba sobre la carretera Coalcomán-Tepalcatepec, un joven corría y pedía ayuda desesperado.

Contó que un centenar de sujetos armados, con logotipos del CJNG, habían ingresado a las casas de la comunidad de La Limonera.

Relató que el grupo armado encañonó con sus fusiles de asalto a los niños y niñas, para exigirles bajo amenaza a los padres de familias que les consiguieran comida o matarían a sus hijos.

"¡Estos cabrones malandros ya no tienen qué tragar, ni agua!... pero nosotros y los niños que culpa tenemos", expuso el joven jornalero mientras pedía auxilio.

Otras personas más bajaban de la serranía y revelaron que otro grupo de personas fuertemente armadas –también del CJNG-, les robaron mulas y burros para trasladar hacia Dos Agua, municipio de Aguililla, el armamento y la comida que robaron.

A decir de los pobladores, el acecho de esas células criminales se ha extendido a los alrededores de Tepalcatepec y en esa franja de Coalcomán, municipio donde ya se apoderaron de varias comunidades, donde desplazaron a familias enteras.

Por eso reiteraron que el hecho de trozar las carreteras, fue en esa franja que comunica a estos municipios con el estado de Jalisco.

RELATOS DE TERROR

"El CJNG sigue acechando, quiere tomar el municipio y pues no estamos dispuestos a que esto pase, vamos a luchar contra el que venga, no queremos ningún cartel aquí. El CJNG son terroristas, días atrás emboscaron a gente inocente, de la fiscalía, los balacearon, estamos aquí para proteger nuestro municipio, vamos a luchar", narra uno de los comuneros.

Nosotros guardamos las armas hace cinco años, pero siempre estamos al tiro, al pendiente de cualquier cosa que pase, en este momento nos sentimos acosados, atacados por el CJNG, por eso retomamos las armas, el gobierno no nos quiere apoyar, pero nosotros tenemos nuestras familias, nuestros patrimonios y no estamos dispuestos a dejárselos a otros, tenemos que luchar por nuestras familias

"Estamos otra vez levantados en armas, no es posible que vengan a pisotearnos, hay un conteo de más de 200 familias desaparecidas, que han salido perjudicadas, de Tepalcatepec, Coalcomán y Aguililla, son tres municipios y 200 familias que han tenido que dejar sus patrimonios. El CJNG llega, hace su aparición, pero ellos son gente de bien".

Trozar la carretera es para que el gobierno vea que necesitaos que tomen cartas en el asunto, saben que están aquí y nos dejan al ahí se va. El CJNG está ahí, en el cerro, es para que no avancen acá y para que el gobierno también vea que necesita hacer su trabajo

"Soy autodefensa porque tengo mi familia, mi patrimonio, mi pueblo y voy a luchar. Yo sé perfectamente que en nuestro pueblo no pasa nada, en nuestro pueblo son gente de trabajo, no hay levantones, no hay extorsiones, no hay cobros de cuota, aunque ellos digan que sí, aquí no hay nada de eso".

Soy chofer, varios compañeros, choferes han perdido la vida, han desaparecido, gente que no se mete con nadie y se pierden, no pueden entrar a los municipios de Jalisco porque se pierden nada más por ser de Tepalcatepec

"La verdad no sé qué tanto le pueda interesar al Mencho nuestro municipio, su orgullo, no sé por qué tiene tanto afán en nuestro municipio, aquí no hay gran cosa que se puede llevar, el trabajo de ellos es otro, según ellos están en las drogas, aquí no hay nada de eso. Quién sabe qué es lo que el señor Mencho quiera".

Otro comunero narra que "hace como dos horas acaban de llegar acá a la limonera el CJNG, amenazaron a unos niños, a una familia, encañonaron a las personas".

En estos días se vive mucha inseguridad en el municipio, en Tepalcatepec, ha estado constantemente bajo los ataques del CJNG, soy profesionista del municipio, ejerzo un trabajo público en el municipio, lo que más nos aqueja son los ataques frecuentes del crimen organizado, que lo tenemos alrededor de este municipio y se está extendiendo a Coalcomán, lo que estamos pidiendo es la intervención del gobierno para que controle esta situación y vivamos en paz

"Ya invadió los lugares aledaños al municipio, están controlados por el crimen, la queja principal de la gente es que al querer abastecerse de víveres lo hace con pesar, con temor, porque les saquean sus casas, les roban los pocos víveres que llevan, les quitan sus camionetas, sus vehículos; últimamente hasta las bestias, caballos, mulas, para que se puedan desplazar por los cerros, por lugares donde no entran los vehículos".