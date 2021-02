"Tienen 14 años y ya son todos unos agresores": maestra denuncia acoso

Una maestra de secundaria denunció ser víctima de acoso sexual por sus alumnos en una escuela de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

“Los niños tienen 14 años y ya son todos unos agresores. Actúan con violencia de la misma forma que un adulto. Esos niños se convertirán en hombres y son potenciales violadores y feminicidas. Y saben qué sucedió, nada. No puedo hacer nada contra ellos más allá de una suspensión”, explicó la maestra en una publicación de Twitter.

Según su relato, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre, cuando alumnos le tomaron fotografías mientras estaba agachada explicando a un equipo. Posteriormente "las enviaron a un chat que utilizan para pasarse packs de las niñas de la escuela".

Así lo explicó la maestra de secundaria, quien mostró las capturas de pantalla del grupo que descubrió.

En las fotos se puede ver a la maestra agachada y hablando con uno de sus alumnos, en la siguiente imagen aparece solo su escote.

La profesora publicó las imágenes en su Twitter y posteriormente fue cerrada.

La atacan en redes sociales

Al publicar las fotografías, y antes de que cerrara la cuenta, los comentarios de los usuarios comenzaron a revictimizarla, incluso sus compañeras maestras justificaron la agresión diciendo que "son niños".

Otra docente escribió que eso le había pasado por "guapa" y "vestir de manera juvenil".

Otros usuarios también escribieron:

"Te das cuenta que le gusta calentar huevos, pues si hasta una compañera maestra le dijo que dejara de ir vestida tan putona a dar clases".

La maestra escribió por último que se sentía devastada por todo lo que pasaba pues, dijo, no hay sanciones reales pues los reglamentos escolares no estipulan nada al respecto sobre el tema y las alumnas y profesoras quedan a merced de este tipo de violencia. "Ni siquiera sé qué hacer. No hay protocolos atención”, dijo.