Tiene Guanajuato mayor fortaleza médica que Federación en el estado

La batalla contra el coronavirus en Guanajuato se dará primordialmente desde el ámbito local y no del federal, según se aprecia en las cifras oficiales y señalan expertos.

La infraestructura médica y el equipo técnico para encarar al coronavirus se encuentra primordialmente en las instalaciones de salud del Estado y no de la Federación.

"Sí está mejor el sistema de salud de Guanajuato que el sistema federal. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud del país y el Federal en la entidad tiene un rezago histórico. Pero no podemos tener exceso de confianza, hay que estar concentrados en evitar la propagación del virus", dijo el doctor Octavio Villasana, exdirector de Salud en León y exconsejero de salud municipal y estatal en varios sexenios.

#VIDEO | Estos son los hospitales y los insumos con los que cuenta #Guanajuato para luchar contra el Covid-19 pic.twitter.com/aKSF9f9zVH — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) April 3, 2020

Hay varios ejemplos que ilustran la situación: el Estado de Guanajuato tiene 191 camas de terapia intensiva y la Federación cuenta con 64 (45 en el IMSS). Guanajuato tiene 50 salas de choque y la Federación tiene 39. El sector Salud de Guanajuato tiene 166 cuartos de aislamiento listos para la pandemia, mientras que el Gobierno Federal tiene 66 (27 en la delegación del Seguro Social, 11 en la UMAE 48 y 12 en el ISSSTE).

La Secretaría de Salud de Guanajuato, por ejemplo, tiene 674 ventiladores listos para atender a pacientes con problemas respiratorios por coronavirus, mientras que el Gobierno Federal tiene 220 ventiladores en el territorio estatal.

"Guanajuato tiene un excelente servicio de salud, pero no podemos ser tan optimistas. Debemos tener cuidado. No podemos medirnos con cifras triunfalistas y pensar que estamos listos. No podemos echar las campanas al vuelo", dijo el doctor Villasana, quien también fue Alcalde de León, doctor del Seguro Social y director médico del Hospital Los Ángeles.

La Secretaría de Salud del Estado tiene 2 mil 542 trajes Tyvek para personal médico y la Federación cuenta con 120 trajes (en el ISSSTE y en Sedena).

El sector salud del Estado tiene mil 135 equipos de monitoreo y la Federación reporta 943 equipos (principalmente en el IMSS).

El Gobierno del Estado de Guanajuato tiene 7 mil 9 cubrebocas especiales N95 para médicos y enfermeros, mientras que la Federación cuenta con 3 mil 561 (en el IMSS y en el ISSSTE). El Estado reporta 744 googles especiales para personal médico y la Federación tiene 81 equipos.

"Guanajuato está haciendo una labor muy adecuada. Tiene un sistema de salud muy fortalecido durante muchos años. Pero ya vimos lo que pasó en países de primer mundo", dijo el doctor Octavio Villasana.

Agregó que en cambio, el sistema federal está debilitado. Hace muchos años que no se invierte en salud y ahora se están haciendo reformas. El Insabi todavía no tiene reglas de operación y hay cambios en el IMSS y en el ISSSTE que todavía están por verse, dijo. Hay excelentes médicos y enfermeros. Pero la pandemia toma a la Federación con las manos en la puerta, señaló el doctor Octavio Villasana.

Otro indicador sobre el sistema de salud de Guanajuato es el número de donaciones concretadas por muerte encefálica en el 2019. El primer lugar lo tiene la Ciudad de México con 128 casos y el segundo Guanajuato con 75 casos. Después está el Estado de México con 59, Puebla con 36, Jalisco con 35 y Nuevo León con 32 donaciones, según el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.

Consultado sobre el mismo tema, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista infectólogo y director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), dijo que Guanajuato ha tenido tiempo para prepararse.

"Se ha fortalecido la infraestructura en Guanajuato para atender el coronavirus. Se han conjuntado las instituciones. Y hay planes de respuesta para hacer frente a lo que se vaya presentando", dijo.

Agregó que sin duda hay un fortalecimiento del sistema de salud "y esperemos contar con el equilibrio por parte de la población, que respondan con su responsabilidad para que no vaya a haber tantos casos que nos superen", señaló el infectólogo.

Juan Luis Mosqueda afirmó que hay diferencias en la infraestructura de salud local y federal, y son sistemas de salud que funcionan diferente. "Pero en un caso como este, todo el sistema de salud responde de manera conjunta", señaló.

"Me resistiría a decir que ya estamos preparados, porque nadie sabe realmente lo que vaya a pasar", dijo el doctor Mosqueda Gómez. Sin embargo, apuntó que Guanajuato ha tenido la oportunidad, como el resto del país, de incrementar o fortalecer en lo posible su sistema de salud.

"Hay un sistema de salud establecido, hospitales, ventiladores, áreas de cuidados intensivos. Si esto va a ser suficiente o no dependerá de la cantidad de casos que se presenten", comentó.

Explicó que es una cuestión no de cuánto te prepares, sino de cuántos casos se presenten "pues si se llegan 10 casos por semana, seguramente podremos responder. Si se presentan 100 casos por semana, nos va a costar mucho trabajo. Si se presentan 1000 por semana, vamos a colapsar", dijo Mosqueda.