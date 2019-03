Tequilero pagó boletos para juego de NBA a funcionarios de Jalisco

REDACCIÓN 04/03/2019 07:18 p.m.

Los boletos para un partido de baloncesto al que fueron funcionarios jaliscienses, mientras realizaban una gira de trabajo por California, habrían sido patrocinados por un empresario tequilero, según afirmó la diputada local emecista Mirza Flores, quien participó en el viaje.

El 27 de febrero, Flores, junto con el gobernador, Enrique Alfaro; el congresista local, Esteban Estrada; el coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán; y el exlegislador panista, Jorge Salinas, fueron captados durante el partido de los Lakers de Los Ángeles contra los Pelícanos de Nueva Orleans, cuyo costo del boleto de entrada oscila entre mil 600 y 6 mil 500 dólares.

La diputada de MC dijo que las entradas fueron costeadas por un amigo tequilero, cuyo nombre no reveló, y que ella ni siquiera pagó por un "hot dog" que comió, pues el mandatario Alfaro le compartió la mitad, de acuerdo con el diario Reforma.

"Un amigo nuestro que radica en Estados Unidos había hecho ya una reservación desde hace mucho tiempo, no sé, varias semanas; e iban a ir originalmente puros hombres, era una cita de amigos, y al final te digo que tuve la suerte de ir", dijo Flores.

"Me pasaron medio 'hot dog' porque tenía yo migraña y no quería comer, entonces me lo pasaron y la mitad del 'hot dog' lo compartí con quien estaba sentado junto a mí; me lo pasó el Gobernador, él se comió la mitad", añadió.

Cuestionada sobre haber aprovechado una gira de trabajo para irse a un partido de basquetbol, la legisladora aseguró que los funcionarios que acudieron al viaje tenían jornadas laborales -reuniones con empresarios principalmente- de hasta 12:00 horas.

"De suerte y de rebote me tocó, yo llegué hasta tarde al partido (). Yo creo que no trabajamos menos de 12:00 horas diarias, empezaban las primeras reuniones a las 8:00, 8:30 de la mañana y terminaban (hasta) 8:00 de la noche todos los días, no había ni siquiera tiempo para comer", dijo la asambleísta.

"En mi caso personal yo pagué mi boleto de avión y el hospedaje solamente en San José, porque en Los Ángeles que estuvimos y en San Francisco, yo llegué a casa de unos conocidos míos", añadió para justificar que su participación en el viaje no representará un gasto al erario.

También dijo que la invitaron a la gira por California porque ella ya había conocido San José cuando fue diputada federal, y porque le interesa el tema de inversión y su agenda legislativa contempla las ciudades resilientes; derivado del viaje, prevé impulsar reformas educativa y laboral.

JGM

LEA TAMBIEN Sexenio de Graco Ramírez cerró con secuestro, homicidio y violaciones a la alza El 2018 fue el más violento en materia de homicidios dolosos, desde el 2012, con un registro de 721 carpetas de investigación en esta modalidad