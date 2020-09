Tengo miedo, no quiero ir a trabajar: Marco antes de morir por covid

VERACRUZ.- "Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé", era el sentir del director de Protección Civil Municipal de la ciudad de Catemaco, Marco de Jesús Ojeda Bernal, que este 4 de septiembre murió a consecuencia del Covid-19.

El 15 de abril envió ese mensaje a sus amigos y familiares por Whatsapp y Facebook pidiéndoles que estuvieran tranquilos, que era el camino y la profesión que había escogido y la afrontaba con el miedo de estar en la primera línea de batalla ayudando a sus paisanos.

El funcionario era joven, pero estaba dentro de la población de riesgo por sobrepeso, pese a esto, nunca rehuyó a su responsabilidad y siempre acudió al auxilio de las familias que requerían de algún traslado o ayuda, aunque fuera por coronavirus.

Marco de Jesús es el sexto trabajador del ayuntamiento de Catemaco en morir por la pandemia. Entre abril y julio partieron varios empleados del palacio y el Contralor General.

Aunque el gobierno del estado reporta pocos casos en esa ciudad, considerada cuna de la hechicería, la realidad es que muchos enfermos no encuentran tanques de oxígeno debido a la demanda que hay en la región.

"Más miedo me da es que ustedes sean un número más en las cifras, ni quiero que sean incluidos en las frívolas estadísticas que solo alimentan el pánico colectivo", decía el director a sus seres queridos por rede sociales.

Ojeda Bernal empezó su carrera en su adolescencia como auxiliar y voluntario en el cuerpo de bomberos, de ahí fue escalando hasta llegar a ser el director de Protección Civil del ayuntamiento.

Ante la ola de contagios que se dio, el municipio decidió regalar tanques de oxígeno que fueron donados por una empresa refresquera para las familias que no podían encontrarlos por la escasez.

El encargado de repartirlos en las casas de los enfermos era Marco de Jesús Ojeda Bernal que cayó enfermo con síntomas de Covid-19 en agosto y murió empezando este mes.

"Me enseñaron a tener un corazón grande, tan grande que puedo poner al servicio de la gente mis conocimientos para ir en ayuda del que más lo necesita, y hoy el mundo entero nos necesita a todos, a todos los profesionales de la salud. Eso arriesga mi vida, pero es un desafío que estoy dispuesto a aceptar", dijo antes de enfermar.

Personal de la clínica de salud de Catemaco, bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja lo despidieron rindiéndole un homenaje de cuerpo presente en el estacionamiento de esa institución.

Según el conteo de la secretaría de salud, hasta el 3 de septiembre de este 2020, en Catemaco había un total de 57 casos de coronavirus con 14 defunciones y ocho casos sospechosos.