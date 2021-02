“Tengo duda de que sea mi bebé”, dice mamá del menor secuestrado y asesinado de NL

Luego del secuestro del pequeño en Nuevo León, la madre duda que el bebé encontrado ayer en Ramos Arizpe, en Coahuila, sea su hijo.

Fatima Nayeli era la mamá de Decker, el bebé de tres meses que fue sustraído de su domicilio el pasado fin de semana en San Nicolás de los Garza y fue encontrado muerto en un monte junto a la Carretera a Saltillo, en Coahuila, el pasado miércoles.

“Yo tengo la duda de que no es, porque el bebé nomás trae una pulsera, ese que encontraron, y el mío traía dos pulseras, una en cada mano, yo creo que no es”, dijo la mamá en entrevista. “A lo mejor han de haber matado a otro niño”.

La madre, de apenas 14 años de edad, dijo que primero quiere verificar si es su bebé, pues aún no le entregan el cuerpo las autoridades.

En cuanto al asesino, Fátima aseguró que no hablaba con él, pues su esposo, a quien también mataron, le había prohibido hablarle.

El homicida fue localizado mientras vagaba en las orillas de la Carretera-Monterrey- Saltillo, casi seis horas después de que el menor fuera encontrado sin vida en Ramos Arizpe, Coahuila.

Yo nunca platiqué con él porque mi esposo no quería, me decía que nunca platicara con él, yo creo que él sí pensaba que a mí sí me podía hacer algo, pero a él no”, comentó la joven.

Fátima, a quien a sus escasos 14 años le arrebataron a su bebé y a su esposo, dijo que si tuviera de frente al culpable le diría le preguntaría por qué lo hizo.

“Por qué lo hiciste, si nosotros nunca te hicimos nada, era un bebé, él no sabía nada, no sabía que su papá estaba muerto”.

Con información de Reforma