"Tenemos miedo", dice exempleada de Padrés tras ser liberado

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 03/02/2019 02:06 p.m.

La preocupación que Gisela Peraza Villa sintió el sábado durante la noche cuando se enteró a través de medios de comunicación que Guillermo Padrés estaba libre, fue nada comparada con la reacción al escuchar un audio del exgobernador de Sonora en redes sociales, en el que expresa "ya estoy libre, agárrense hijos de la chingada".

La ex empleada doméstica de la Casa de Gobierno durante el sexenio de Guillermo Padrés, acusada de robo de joyas y 5 millones de pesos y encarcelada injustamente durante cuatro años, luego de que un juez la declarara inocente, dijo que hora siente miedo de saber que la persona que ordenó su aprehensión y tortura esté en libertad.

Muere abogado que defendió a Gisela Peraza, exempleada doméstica de Padrés

"Lo que puedo decir es que tenemos miedo por las amenazas que está lanzando Padrés en ese audio, pero vamos a seguir luchando por que se haga justicia, mi caso seguirá adelante".

Peraza Villa mantiene desde 2015 una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia en contra de Guillermo Padrés Elías por el delito de tortura y en la lista de acusados lo acompañan 19 personas más que fungían como sus colaboradores cercanos.

Dicha averiguación se encuentra estancada en la instancia judicial pues más de la mitad de los señalados se han amparado para no presentarse a declarar y rendir cuentas a la autoridad.

El 22 de enero, el abogado Juan Antonio Ortega que llevaba el caso de la ex colaboradora de Padrés falleció de enfisema pulmonar que padecía a sus 73 años en su domicilio.

Su hijo Juan Antonio Ortega Luna también abogado de profesión, confirmó el deceso y señaló que desde noviembre el diagnóstico médico les indicaba que a su padre le quedaba poco tiempo de vida, pues además permanecía en tratamiento por diabetes.

"Nosotros el viernes todavía estábamos platicando con él, sobre diversos recursos pendientes, en especial el asunto de Gisela, ya el domingo se puso mal y el lunes pues tuvimos la mala noticia".

Su hijo mayor comentó que uno de los encargos que le dejó su padre, fue dar continuidad a los asuntos pendientes en el despacho Ortega y Asociados que manejaban los dos, especialmente el juicio de Gisela Peraza por el delito de tortura que interpuso en noviembre de 2015 en contra del ex gobernador Guillermo Padrés y 19 funcionarios más de esa administración.

Dijo que se reunirán con la Fiscal de Justicia Claudia Indira Contreras Córdova ya que el expediente de la ex empleada doméstica de la casa de gobierno, no presenta avance alguno desde julio pasado y el ministerio público que se encontraba a cargo del caso, fue removido.

"Vamos a solicitar una audiencia con la fiscal para ver qué nos definen, si nos van a dar apoyo, celeridad y seguimiento al caso y si no pues hacer lo respectivo, fue más o menos desde julio cuando ya no presentó avance el caso, después del nombramiento de nuevo fiscal ya se hicieron muchos cambios, de hecho desconocemos quién tiene el expediente".

La defensa legal de Gisela Peraza, señaló en sus últimas declaraciones que los principales ex funcionarios señalados en la denuncia como el ex diputado federal Agustín Rodríguez, se ampararon para no ser llamados a cuentas, lo que provocó un retraso en el proceso penal.

"Han declarado más de 15, pero lo han estado evadiendo por medio de amparos, están amparados, Agustín Rodríguez, Ernesto Fernández Portillo está ahorita en la cárcel, algunos judiciales, el ministerio público que hizo la investigación, todos ellos están en proceso, pero hasta el momento no se les ha ejecutado orden de aprehensión".

Mencionó, que la fiscalía en Sonora si ha trabajado en el caso, sin embargo, están bajo presión de autoridades de mayor nivel, pues por el momento Guillermo Padrés, principal acusado en la denuncia de Gisela Peraza no ha sido enjuiciado por ningún delito cometido en contra del estado.

El abogado, señaló también que su defensa se ha visto en desventaja debido a que no cuenta con el recurso económico necesario para contraatacar los juicios de protección de sus presuntos agresores.

"Hay que considerar que es una muchacha humilde que no tiene el recurso que tienen estos ex funcionarios señalados, eso también la pone en desventaja a ella".

Pide cárcel para culpables e indemnización de 20 MDP

El 3 de noviembre de 2015, un par de meses después de salir de prisión, pues se comprobó que era inocente del delito de robo de 500 mil pesos y joyas de la casa de gobierno por el cual estuvo en la cárcel 4 años, Gisela Peraza presentó una demanda penal en la hoy Fiscalía General de Justicia de Sonora.

La denuncia fue interpuesta en contra de Guillermo Padrés Elías, por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Por estas mismas acusaciones también demandó a Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés; a Ricardo Ornela, exdirector estatal de centros penitenciarios, así como a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del mandatario y ex diputado federal panista.

Asimismo, incluyó a otros 15 exfuncionarios, entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal.

Gisela fue acusada la noche de 13 de marzo de 2011 como la responsable de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno.

Según versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían 7 millones de pesos para liberarla.

Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años de cárcel por un delito que no cometió.

Ante esto, Gisela solicitó cárcel para los responsables y una indemnización de 20 millones de pesos, asunto que no ha logrado ser resuelto, ni por la parte penal, ni por vía jurídica que demanda la reparación del daño.

