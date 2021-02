“Tenemos esperanza, hay fe en volverla a ver”: familiares de Casandra

No sé, creo que es que no lo acepto, no deseo que les haya pasado lo que les pasó, no quisiera que fueran ellas y en especial que fuera mi hermana porque viendo las fotos que vimos, se ve que sufrió mucho, tenía golpes, costillas rotas, le faltaba un diente, estaba desnuda, quizá la violaron, la golpearon y yo llegué a pensar que la enterraron viva porque el estado en el que la enterraron no fue extendida, fue en estado fetal, como que ella se enconchó por decirlo así