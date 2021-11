"Tendieron muros policiacos y criminalizaron a activistas para detener caravana"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Durante dos semanas miles de migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y de Haití cruzaron territorio chiapaneco logrando vencer a una muralla humana que formaron policías estatales, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM), además de las amenazas a activistas que los apoyaban.

A través de un video, Irineo Mujica, representante de la organización Pueblos Sin Fronteras, evidenció que esas instituciones intentaron incriminar al padre Heyman Vázque Medina, originario de Huixtla, de un delito grave solo por ayudar a infantes y mujeres migrantes que caminan en el contingente.

"Lo trataron como un criminal; las mujeres fueron sacadas con violencia de la camioneta donde las transportaba el padre, y las subieron a una combi; a Heyman lo trataron de acusar de un delito, no se vale".

De hecho, a Heyman, quien desde hace varios años se dedica a brindar refugio a esa población, lo intimidaron al asegurarle que, por cada menor que llevaba en su vehículo (alrededor de una veintena) el pasado 2 de noviembre, recibiría 25 años de cárcel.

Durante este hecho, hubo al menos cuatro patrullas del INM, un autobús y cerca de 20 agentes de la GN; "el padre me dijo que lo habían encapsulado; no puede ser que hasta a la Iglesia la traten de criminalizar", puntualizó Mujica.

DESMIENTEN AL INM

Mientras que Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC, con sede en Tapachula y quien se ha caracterizado por defender a la población migrante desde hace al menos una década, acusó que el nuevo "modus operandi" de esas corporaciones es la intimidación y la denostación de su labor como activista.

Aunque el propio INM denunció, a través de un comunicado, que Irineo Mujica y él impedían la actuación de las autoridades para atender a quienes lo requirieron, como el caso de una haitiana embarazada, García apuntó que les quieren "jugar sucio" para que la caravana no avance más.

Incluso, en su cuenta personal de Facebook subió un video en donde se observa cómo la mujer de ese país caribeño dio a luz en un hospital del municipio de Tonalá, en la región Costa de Chiapas.

"El INM advirtió que la rescató y que nosotros no permitimos la ayuda", afirmó el activista, quien refirió que "Kevin" se convirtió en el primer bebé nacido durante la denominada Marcha por la Paz, Justicia y Libertad del Pueblo Migrante. "Él ya es mexicano, qué pretexto pueden poner; ¡gracias a Dios!", apuntó.

Otra de las situaciones a las que se han enfrentado, dijo, es que a los agentes del INM o de la GN no les importa si los migrantes portan documentos de trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).



Una de las centroamericanas que es acompañada por Villagrán, quien mostró un papel oficial que avala el procedimiento que efectúa ante la mencionada instancia, advirtió que a ella y a otras migrantes las bajaron de una combi, "mi hijo se me desmayó, incluso vomitó; me dijeron que lo auxiliaría el Grupo Beta, pero no lo hizo, y me metieron a un autobús".

CCDNAM VA CONTRA POSTURA DE OBRADOR

Por su parte, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (Ccdnam), condenó que la GN efectúe tareas migratorias, y a la vez exigió castigo a los elementos de esa corporación que asesinaron a balazos, el domingo pasado, a dos migrantes que viajaban en un vehículo en el municipio de Pijijiapan.

En su cuenta de Twitter, también recriminó que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo hablara del crimen del actor Octavio Ocaña, pero evadiera el tema de dos feminicidios de mujeres haitianas ocurridos la semana pasada, uno en Suchiate y otro en Tapachula. "Solo es discurso, el presidente Andrés Manuel es antihaitianos y antimigrantes", escribió en otro "tuit".

Pese a todas las restricciones y amenazas con las que se han enfrentado, los cerca de 5 mil migrantes serán recibidos en la Unidad Deportiva del municipio de Arriaga, espacio que será cerrado al público local porque fungirá como albergue temporal para quienes han caminado decenas de kilómetros, desde el pasado 23 de octubre cuando salieron de Tapachula.

esc