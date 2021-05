Temor y zozobra, el panorama ante el regreso a clases en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- Entre maestros, alumnos y padres de familia hay ánimo para el regreso a las clases presenciales, tras más de un año de confinamiento por la pandemia, pero persisten dudas de quienes integran la comunidad escolar sobre si existen realmente las condiciones propicias para presentarse en las aulas.

A una semana del regreso a las aulas en Tamaulipas persiste la incertidumbre debido a que el índice de contagios se mantiene en promedio en los 100 casos diarios, porque todos los días se siguen registrando decesos por esta enfermedad y debido a que el índice de ocupación de los hospitales se encuentra en un 20%.

Maestros y padres de familia coinciden en que el índice de vacunación es aún bajo, que el riesgo de contagio persiste y que será difícil que los escolares sigan las normas sanitarias de prevención. Advierten que los contagios de covid-19 podrían aumentar.

Armando Castillo, profesor de Química y Física en la Escuela Secundaria 7, señaló que para planear el regreso a clases se debe hacer una evaluación de lo aprendido por los estudiantes durante el ciclo en que las clases se impartieron de manera virtual.

Todos los profesores coincidimos en que el programa escolar no se cumplió. Que los alumnos no aprendieron de igual forma al recibir la enseñanza vía internet. Que sí hay un estancamiento en el aprendizaje debido a ello

Maestros de primaria y secundaria coincidieron en que al reanudar las clases presenciales será necesario hacer un repaso sobre el ciclo escolar, pero también se necesita de exámenes para evaluar sobre qué asignaturas y cuales lecciones se deberá hacer el repaso.

"Tal vez será necesario suspender las vacaciones para poner al corriente a los alumnos, pero un mes será insuficiente para el repaso, para que aprendan todo lo correspondiente al ciclo escolar. Tal vez deberá ser un repaso limitado a español y matemáticas que es lo esencial. En secundaria nos encontramos con jóvenes que no saben leer, ni sumar, ni restar que son esenciales", dijo.

"El retraso en el aprendizaje es generalizado, pues hay alumnos que no pudieron disponer de internet, de una computadora para tomar clases o bien maestros que no se adaptaron para hacer uso de la tecnología".

Así, los maestros coinciden en que la programación del siguiente ciclo escolar debe hacerse con base a una evaluación del aprendizaje adquirido por los estudiantes.

FORMATO MIXTO

Ante el hecho de que el nivel de vacunación en la población sigue siendo bajo y que por tanto persiste el riesgo, el profesor Castillo y otros maestros se pronunciaron a favor de que las clases se lleven de manera mixta, es decir, presencial y virtual, a fin de evitar llenar las escuelas, las aulas, y con ello reducir el riesgo de contagios. Podrían ser dos días de clases presenciales y los otros tres de manera virtual. Unos días asistirían a clases algunos grupos y otros irían en otros días.

Castillo comentó que entre los alumnos y maestros si hay inquietud por regresar a clases, pues sobre todo los jóvenes se encuentran hartos de permanecer en casa, tratar de aprender a través de un medio al cual aún no se adaptan pese a ser jóvenes, pues no se encuentran acostumbrados a ello.

La maestra de Historia, Yolanda Sámano, mencionó: "eso de las clases por vía internet no es el futuro, es ya el presente. Es lo que hay ya y debemos acostumbrarnos a hacer uso de la computadora para aprender, para enseñar, pero no estamos preparados para ello".

Para el retorno a clases las autoridades sanitarias y de educación han anunciado que alumnos, maestros y personal que labora dentro de las escuelas deberán seguir un protocolo sanitario. Nadie duda que los primeros días se habrán de seguir las medidas, pero después se habrá de relajar como ha venido sucediendo y se continuará con los contagios.

DESPRESURIZACIÓN EN CASA

Para María Elena García, madre de dos jovencitas que cursan quinto grado de primaria y segundo de secundaria, el regreso a clases puede ser un alivio para evitar las riñas en casa y sobre todo para que realmente aprendan. Al estar todo el día en casa pelean por la computadora; cuando está la clase en la computadora, se distraen, no escuchan al maestro, comentó.

Estaría muy bien eso del regreso a la escuela. Aunque les pudimos comprar a cada una su computadora ellas mismas reconocen que no se aprende igual. Les quedan dudas, no se concentran y se distraen fácilmente con cualquier cosa. Creo que los maestros se quedan hablando solos frente a las computadoras

Otra preocupación de María Elena y de miles de madres de familia es que el nivel de vacunación sigue siendo bajo, de que hay aún elevados índices de contagios entre la población.

"Mi esposo y yo no estamos aún vacunados contra el coronavirus. El que nuestras hijas vayan a clases significa que corren un mayor riesgo de contagio, de que tal vez ellas sean asintomáticas, pero a mi esposo y a mi si nos pueden transmitir el virus y enfermarnos".

Otros padres insisten en que para el regreso a clases se deben garantizar las medidas sanitarias, el evitar los riesgos de contagios en tanto no se incremente la vacunación entre la población, pero existen las dudas de que los alumnos sigan las medidas sanitarias.

Los niños, los jóvenes también se contagian, enferman y mueren por el coronavirus, así que se deben tener medidas seguras

Por su parte, Ricardo Mendoza, alumno de segundo grado de secundaria, dijo: "en casa, no se aprende igual. Quiero ver a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros, no es lo mismo, aunque nos veamos todos los días por la laptop, hablemos por teléfono. No es lo mismo".

Y admitió: "Creo que aprendí menos tomando las clases por internet, a veces no me podía conectar por fallas en el internet, no se escuchaba al maestro o iba mi hermana y me distraía. No es lo mismo".

Ir a clases es mejor, pues escuchas mejor, tomas notas y si tienes alguna duda le puedes preguntar al maestro

Ricardo y otros de sus compañeros de escuela, reconocen que estaría bien un repaso sobre lecciones del ciclo escolar pues reconocen que su aprendizaje no es todo lo que debió ser como en un ciclo escolar normal.

Maestros, padres de familia y alumnos coinciden en la necesidad de tomar medidas a efecto de reducir el estancamiento en el aprendizaje derivado de la pandemia, pues ello se convertirá en un rezago que se irá arrastrando hasta llegar a la educación superior.





