"Te guste o no, Samuel será tu gobernador": Mariana Rodríguez

MONTERREY.-"Te guste o no te guste, Samuel será tu Gobernador" dejó en claro Mariana Rodríguez, esposa del mandatario electo de Nuevo León.

Tras esa definición pide desear buenas vibras a Samuel García.

"Aunque no sean fans de Samuel ni míos, creo que ahorita es momento de unirnos todos. Va a ser tu Gobernador 6 años, te guste o no te guste, entonces, no hay más que desearle buenas vibras", dijo en un video en sus redes sociales la esposa de García Sepúlveda, quien este domingo toma protesta e inicia su administración el primer segundo del lunes 4 de octubre.

Rodríguez alabó al gabinete de su esposo y confío en Dios, que los puso en este momento tan jóvenes.

"Creo que tiene todo para, literalmente, brillar, tiene un equipo increíble, un Gabinete increíble, una preparación increíble, y bueno, confío en Dios, en sus planes, que nos puso en este momento aquí por algo, tan jóvenes, y este reto, pues, es enorme, pero es de todos".

En su mensaje Mariana Rodríguez dice que van a empezar con la mejor actitud y la mejor energía.

"Acuérdense que si nos va bien a nosotros, le va bien a Nuevo León".

Por primera ocasión en un gobierno estatal, Rodríguez no presidirá el DIF y tendrá una oficina propia para abordar temas sociales.

Este sábado, Mariana Rodríguez junto con su mascota "Oreo" se tomó al lado de su esposo y los integrantes del Gabinete la foto oficial en las escalinatas de Palacio de gobierno.

El domingo a las 18:00 horas Samuel García tomará protesta como gobernador en sesión solemne del Congreso del Estado, cuyos diputados se trasladan al Teatro de la Ciudad.

Este sábado se publicó en el Periódico Oficial el decreto que expide la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la cual entrará en vigor el 4 de octubre.

La Ley, aprobada por el H. Congreso del Estado, contempla la creación de 17 Secretarías y la oficina "Amar a Nuevo León", para Mariana Rodríguez.

