"¡TE AMO CHAMACO! Vuela libre, vuela alto": la emotiva carta de mamá de José Andrés

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 09/10/2018 04:24 p.m.

OAXACA, Oaxaca. - "José Andrés: fuiste un niño excepcional, un poco desobediente, porque te dije siempre que no podías irte antes que yo y te fuiste", son las palabras de despedida que Lorena Canalizo le escribió a su hijo, el joven oaxaqueño de 21 años que fue secuestrado y asesinado presuntamente por sus compañeros de la universidad en Puebla.

En el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, una zona donde la violencia se acrecienta en Oaxaca, de donde era originario, un momento de silencio ensordecedor retumbó en reclamo por la inseguridad que se vive en el país y que cobró como víctima a José Andrés Larrañaga Canalizo.

Al estudiante José Andrés lo asesinaron sin planearlo: Fiscalía de Puebla

El pasado domingo, familiares y amigos lo despidieron con una marcha silenciosa por la paz y en la exigencia de justicia.

José Andrés fue secuestrado el pasado 1 de octubre a las 21 horas cuando salía de la UDES; bajo engaños, tres de sus presuntos compañeros lo llevaban a algún sitio, pero supuestamente cuando se percató de las verdaderas intenciones lo habrían asesinado, aun así, pidieron un rescate a su familia de medio millón de pesos.

Su cuerpo fue hallado dos días después, luego de que uno de los presuntos involucrados aceptó que participó en este hecho.

Su madre, Lorena Canalizó aún no concibe lo que pasó. Pasó de la esperanza de encontrar a su hijo, a la desesperación y luego a la frustración de no poder volverlo a ver con vida.

El joven que, antes de su secuestro estaba por cumplir los 21 años de edad, estudiaba en la Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES), Puebla, ahí había decidido cursar sus estudios superiores.

José Andrés era amante de las rodadas en cuatrimoto, formaba parte de los Magnos TEAM, un grupo de jóvenes o bien sus mejores amigos, Lalo, Irad y Christián, con los que compartía el gusto de este pasatiempo.

Sus conocidos y familia lo recuerdan como una excelente persona, cariñosa, tranquila y noble, "tú no merecías esto", dice una de sus familiares en su muro de Facebook.

Su madre no quiere recordar lo pasado, pero le escribió una emotiva carta en la que se despide de él y expresa cuanto ama a su hijo.

Aquí la carta:

José Andrés: fuiste un niño excepcional, un poco desobediente, porque te dije siempre que no podías irte antes que yo y te fuiste.

Un poco distraído porque perdías la cartera, las llaves, y ahora la vida, pero NUNCA la batalla, esa la GANASTE.

En la escuela te costaban mucho algunas materias y te decía que le echaras ganas para no reprobar y finalmente terminaste aprobando la materia de tu vida con honores.

No podemos más que estar orgullosos de ti, de lo que sembraste y lo que cosechaste en estos casi 21 años de tu vida.

El mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo; doy gracias a Dios por haberme concedido el privilegio de ser tu mamá y dejarme cuidarte, regañarte y sobre todo amarte infinitamente.

Con tu partida nos dimos cuenta de cuánto cariño fuiste capaz de generar.

Infinidad de mensajes de apoyo y de solidaridad primero para encontrarte y después para consolarnos y acompañarnos en lo más difícil.

En Puebla los amigos y familia no se hicieron esperar; llegando a Tuxtepec los "cuatrilokos" te esperaban para escoltarte y llevarte a tu casa con tu familia.

Llenaste la casa de flores y de tanta gente que no cabíamos en número y manifestaciones de aliento; tus amigos-hermanos, si, tu MAGNOS TEAM te llevaron y acompañaron hasta el final.

Una marcha organizada también por amigos movió a todo Tuxtepec y nos conmovió a todos.

Dejaste una huella imborrable mi niño, hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste tu misión; no fue en vano.

No me queda más que agradecer a TODOS: familia, amigos, conocidos, desconocidos, presentes y ausentes, todos con un cariño que no me alcanzará la vida para devolverles tanto.

Ahora a trabajar en nosotros, tus papás y tus hermanos. Tenemos mucho que hacer, mucho que reconstruir, mucho que reparar, pero, así como los que quisieron callarte no pudieron contigo, yo te prometo que tampoco podrán con nosotros, estaremos de pie y con fuerzas para seguir siendo la familia que tanto querías y que siempre fue lo más importante para ti.

¡TE AMO CHAMACO! Vuela libre, vuela alto, vuela en paz... Estás en casita de nuevo.

