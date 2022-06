Tapachula, la “ciudad cárcel” para miles de migrantes: Washington

TUXTLA GUTIÉRREZ.- “En Honduras no se puede vivir. Es muy peligroso ya. Las pandillas miran a esos niños de 12, 13 años y ellos ya los quieren reclutar (…) Tengo una niña de 10 años y una de 14, y por eso tuve que salir de mi país, dejando a mi familia y dejando todo atrás, porque las pandillas llegaron (…) decían que me las iban a reclutar (…) y si yo no se las daba, nos iban a matar a todos, a mis hijos y a mí (…)”.

Ese es el testimonio de María, hondureña solicitante de asilo en México. Escapó de la violencia en su país, pero actualmente enfrenta otro tipo de violencia en Tapachula, Chiapas, la puerta de entrada para miles de migrantes que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, según una nota de Chiapas Paralelo.

Abusos, extorsiones, tratos arbitrarios y obstáculos significativos es lo que viven a diario los migrantes que llegan a Tapachula, revela el informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “ Luchando por sobrevivir: la situación de las personas solicitantes de asilo en Tapachula, México ”.

“No se lo deseo a nadie”, expresó una solicitante de asilo a WOLA.

El informe señala que, debido a esta situación de inseguridad y violencia en la frontera sur, muchos migrantes no pueden solicitar protección, y cuando sí se les permite ingresar para solicitar asilo, son detenidas por “tiempo indefinido” por el Instituto Nacional de Migración (INM) en sus estaciones migratorias.

Esa barrera para acceder al sistema de refugio obliga a muchas personas, ya en situación de vulnerabilidad, a cruzar la frontera de manera irregular, tratando de esquivar retenes y evitar ser detenidas

Una vez que logran solicitar protección, las personas tienen que navegar procesos legales que actualmente duran muchos meses, tiempo en el que las normas administrativas requieren que permanezcan en el estado donde iniciaron sus trámites, en este caso, Chiapas, expuso WOLA.

De acuerdo con el informe, en 2021, México recibió más de 130 mil solicitudes de asilo, convirtiéndose en el tercer país a nivel mundial con más solicitudes recibidas. Alrededor de 90 mil de estos casos se iniciaron en Tapachula.

El sistema de asilo de México no fue diseñado para procesar esta cantidad de casos: el número de solicitudes recibidas en 2021 representa más de 100 veces el número recibido hace apenas ocho años en 2013

Aunado a ello, se ha han producido una crisis humanitaria para las personas migrantes en Tapachula debido a una combinación de los prolongados tiempos de espera y esfuerzos del gobierno mexicano por contener a las personas solicitantes de asilo en una sola ciudad.

Dichas personas carecen de dinero para acceder a una vivienda, se enfrentan a la discriminación racial y de otra índole, y a veces son detenidas de manera arbitraria, aun cuando cuentan con documentos que demuestran su estancia legal en el país.

Esta situación insostenible llevó a grupos grandes de personas a salir caminando de la ciudad en 2021, con resultados variados, con algunos grupos trasladados por las autoridades a otros estados mientras otras personas fueron víctimas de represión por parte de las fuerzas de seguridad y los agentes migratorios

En este contexto, Tapachula se ha vuelto conocida como la “ciudad cárcel” para las personas migrantes y solicitantes de asilo. En la actualidad, las causas tanto emergentes como tradicionales del desplazamiento en la región, desde la violencia criminal y la represión política hasta los desastres climáticos y la pobreza extrema, siguen generando altos niveles de movilidad humana.

“En el primer retén… [las autoridades] me bajaron; pues me llevaron al Siglo XXI, a la detención migratoria… entré ahí con miedo, nunca he estado detenido… la verdad yo sólo aguanté tres meses y medio… tomé la decisión de no seguir ya [con esa solicitud de asilo], porque ya no dormía, ya no comía bien… me ponía a hablar hasta solo…, compartió Nelson, solicitante de asilo de Nicaragua.













