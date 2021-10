"Tantos años de derramar talento en las canchas me han cobrado factura": Alfaro

GUADALAJARA, Jal.- "Todo bien en mi operación de la rodilla. Gracias a todos los que han escrito para preguntar cómo me fue" publicó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien fue sometido a cirugía de la rodilla la mañana de este viernes.

De acuerdo a su equipo de comunicación, la operación fue exitosa y ya se encuentra descansando. "¡Todo salió bien, listo para lo que sigue!", compartió Alfaro en sus redes sociales, donde también publicó una fotografía.

Todo bien en mi operación de la rodilla. Gracias a todos los que han escrito para preguntar cómo me fue. Rafa Ortega es un gran doctor y su equipo es el mejor. Pronto, con el favor de Dios, estaremos de regreso en las canchas. pic.twitter.com/rV7giVjyDo — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 29, 2021

"Tantos años de derramar talento en las canchas me han cobrado factura; hoy paso al cuchillo para dejarme la rodilla como nueva. Estoy en buenas manos, Rafa Ortega me va a dejar listo por si el Rebaño me necesita, je je", publicó Alfaro.

El doctor encargado de la operación fue Rafael Ortega Orozco, director de los servicios médicos del equipo de futbol Chivas.

"La cirugía fue exitosa, guardaré un poco de reposo, pero sin dejar de trabajar en lo que se viene para Jalisco", escribió en redes sociales.

