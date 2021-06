TAMAULIPAS: Pierde PAN mayoría en el Congreso local

Cd. Victoria.- Tras la jornada electoral de este domingo, el Partido Acción Nacional pierde la mayoría en el Congreso del Estado, al ganar la coalición Morena-PT 16 distritos de los 22 de mayoría relativa.

De acuerdo con la tendencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares el PAN se queda únicamente con seis distritos.

Con un 20 por ciento de las actas computadas, de las cuatro mil 776 casillas contabilizadas la coalición "Juntos Haremos Historia" tiene una amplia ventaja.

Esta coalición triunfa en Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria, Madero, Altamira, Miramar y Madero. Mientras que para el PAN son los distritos con cabecera en Nuevo Laredo, San Fernando, Xicoténcatl y Tampico. El Partido Revolucionario Institucional no gano un solo distrito, pero podría obtener dos curules de representación proporcional.

MORENA TAMBIÉN AVENTAJA EN PRINCIPALES CIUDADES

En Ciudad Victoria, la coalición Morena-PT, con su candidato Eduardo Gattas, aventaja con más de mil votos a la candidata panista María del Pilar Gómez Leal.

Cuando se han contabilizado 56 actas de 422 de este municipio, la coalición tiene una ventaja de aproximadamente mil votos, en tanto que el PRI con su candidato Alejandro Montoya se encuentra en el tercer lugar y con una diferencia de tres mil votos en su contra.

Ante lo cerrado de la competencia electoral ninguno de los dos candidatos punteros se proclaman como triunfadores y han anunciado que será hasta mañana cuando haya un mayor avance en el Programa de Resultados Electorales Preliminares que formulen un pronunciamiento.

En Tamaulipas la coalición Juntos Haremos Historia gana en los municipios de Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, Burgos, Soto la Marina, Victoria, Altamira y Madero.

Para el Partido Acción Nacional son los municipios Mier, Miguel Alemán, Camargo, Méndez, Villagrán, Mainero, Burgos, Méndez, San Nicolás, San Carlos, Jiménez, Padilla, Miquihuana, Bustamante, Tula, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Llera, Gómez Farías, El Mante, González, Aldama y Tampico.

El PRI gana los municipios de Abasolo, Casas y Guerrero. El municipio de Jaumave es ganado por un candidato independiente el actual alcalde José Luis Rodríguez "el gallo".

Sobre los municipios de Palmillas y Gómez Farías no hay aún resultados.

Resumen de la Jornada Electoral en Tamaulipas

Por incurrir en el delito de compra de votos, fueron detenidas en flagrancia 17 personas en Reynosa, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Los hechos se registraron en la colonia Lucio Blanco, en donde a bordo de diversos vehículos las personas se desplegaron en las inmediaciones de las casillas, comprando votos presuntamente a favor de los candidatos de Morena, indicaron.

Las personas detenidas traían diversas cantidades de sobres con 300 pesos cada uno para entregarlo a los ciudadanos, luego de que enviaran una foto de la boleta con el voto a favor de los candidatos de Morena

Las 17 personas detenidas señalaron a Gerardo Garza Contreras, como el coordinador líder de la red de operadores para comprar el voto para Carlos Peña Ortiz y otros candidatos del partido del Movimiento Regeneración Nacional.

Gerardo Garza Contreras es funcionario del gobierno federal; se desempeña como responsable del área de farmacia en el Hospital #15 del Seguro Social en Reynosa y está comisionado en el Sindicato de Trabajadores del mismo instituto médico (IMSS).

Por otra parte, en Nuevo Laredo, otra persona fue detenida y también puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ya que fue detenida con una fuerte suma de dinero y listas de electores para llevar a cabo la compra de votos.

Demoran hasta 2 horas en instalación de casillas

El Instituto Electoral de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral reconocieron que hubo demoras de hasta de dos horas en la instalación de las casillas debido a que los funcionarios llegaron tarde o sencillamente no se presentaron, lo cual provocó el enojo de los ciudadanos.

Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, admitió que hubo municipios de la zona norte en los cuales la tardanza en abrir las casillas fue de dos horas lo cual originó molestia y enojo; los ciudadanos tardaron en votar hasta una hora.

También se informó que, en más de mil casillas se tuvo que apoyar con mil 804 ciudadanos para poder sustituir a los funcionarios que no se presentaron a la casilla a cumplir con su responsabilidad. Esta fue otra de las causas de la apertura de las casillas.

El INE informó que no ha habido obstáculos en la instalación de las casillas y no se tienen reportes de casillas no instaladas.

Al menos 30 incidentes en casillas

En Tamaulipas, hacia la mitad de la jornada electoral, se reportaban 30 incidentes en las casillas considerando como menores y que no incidirán en los resultados de los comicios.

Entre los incidentes reportados fue, el permitir votar a ciudadanos que no se encontraban en la lista nominal, o bien, votar sin credencial de elector, reportó el INE.

A su vez Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, aseguró que no se han registrado hechos de violencia graves, los cuales interrumpan la operación de las casillas o la recepción de votos.

En Reynosa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego de emitir su voto aseguró que la jornada electoral ha transcurrido con seguridad, paz y tranquilidad, por lo cual llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas. Insistió en que desde el inicio de la apertura ha habido tranquilidad y una alta participación de los ciudadanos.

A la vez informó que se ha establecido una mesa de coordinación entre autoridades electorales con las fuerzas de seguridad pública con el propósito de atender de inmediato y en forma eficaz cualquier incidente que pudiera presentarse durante la jornada electoral fuera de las casillas.





