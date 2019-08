Tamaulipas manda a NL migrantes sin avisar ni informar

MONTERREY.- Tamaulipas ha enviado sin avisar a Nuevo León unos dos mil migrantes que "no sabemos dónde estén", se quejó el secretario general de Gobierno, Manuel González.

"Esos grupos no están llegando a nuestras casas migratorias ni a nuestros centros de atención de nosotros, si los encuentran, avísenme", pidió el funcionario.

"Las autoridades del municipio de Nuevo Laredo y un subdirector de Matamoros nos han confirmado que tienen un número de 2 mil 060, que suben a autobuses y salen al interior del país, aunque no necesariamente a Monterrey".

Por ahora, el Gobierno de Nuevo León ha solicitado a las autoridades de Nuevo Laredo y de Matamoros que reporten el envío de estos grupos de migrantes, quienes están en espera de audiencia para su solicitud de asilo en Estados Unidos.

González aclaró que estos grupos son distintos a los que son "rescatados", al ser ubicados en la ciudad o transportados de forma ilegal, pero que son detectados en territorio neolonés.

Refirió que este tipo de migrantes es del que tienen información, aunque no oficialmente, que son ciudadanos que están esperando una audiencia, y mientras eso se define Estados Unidos está pidiendo que pasen a México.

El secretario de Gobierno cerró en 2 mil 064 los migrantes que han sido abandonados en calles de la Ciudad por autoridades de Tamaulipas.

Esta cifra fue obtenida tras preguntar directamente a funcionarios de esa entidad, pues de manera oficial no ha existido una comunicación o coordinación al respecto.

"Esos grupos no están llegando oficialmente, no tenemos ninguna notificación, y hoy incluso veo una declaración del Secretario de Relaciones Exteriores de que no está enterado".