Tamaulipas, de nuevo reconocido por AMLO por su generación de empleo

Tamaulipas de nuevo fue reconocido por la presidencia de la República como uno de los estados líderes en generación de empleo, "Baja California, Sonora y Tamaulipas encabezan la lista de los estados con más empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el primer día de septiembre, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos presentados en la conferencia matutina, al iniciar el noveno mes del año, en Baja California se crearon 6 mil 612 puestos; en Sonora, 2 mil 28 y en Tamaulipas, mil 114.

Durante el mes de julio, Tamaulipas registró una variación positiva en la generación de empleo con 5,416 bases formales, con esta cifra se colocó en el lugar número cuatro a nivel nacional, señala el reporte más reciente del IMSS.

En un contexto adverso para la economía mundial por la pandemia generada por el virus Covid 19, la entidad es de las pocas a nivel nacional que obtiene buenos resultados en materia de generación de nuevos empleos.

En el marco de la entrega del edificio del nuevo Centro Atención Médica y Ciudadana al DIF Estatal en Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló, "a pesar de que se ha mencionado que llegan al estado recursos que le corresponden, no es así, y no que le lleguen al gobierno estatal, si no que le lleguen a Tamaulipas. Es difícil ampliar las áreas que quisiéramos, pero saldremos adelante".

Este centro, que tuvo una inversión superior a los 76 millones de pesos, cumple con el objetivo de ampliar la capacidad y ofrecer espacios de mayor calidad para la atención de las familias en situación de vulnerabilidad.

El inmueble cuenta con salas de espera, áreas administrativas, áreas de consultorios médicos familiares, dentales, para atención de salud integral de la mujer, estimulación áreas de trabajo social, laboratorio, auditorio con capacidad para cien personas, archivo, bodegas y área de juegos infantiles, entre otros aspectos.

"El DIF Estatal es una institución que ha puesto el ejemplo a propios y extraños con base en resultados, en base a esa sensibilidad que le caracteriza", dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El área de médica ofrecerá:

Consulta médica, certificados y dictámenes médicos, toma de presión arterial, toma de peso y talla, toma de colesterol, toma de triglicéridos, toma de glucosa, toma de temperatura corporal, aplicaciones de inyecciones, nebulizaciones, electrocardiogramas, entrega de medicamentos, aplicación de métodos anticonceptivos, tomas de muestra de VPH (Virus del papiloma humano), entre otras acciones.

El ejecutivo estatal reconoció el trabajo que se ha realizado desde el DIF Estatal durante los casi cuatro años de la administración estatal "A nivel federal, a nivel nacional es reconocido por los programas que ha implementado, pues son ejemplo a seguir y muchos de ellos ya se están replicando a nivel nacional en otras entidades federativas".