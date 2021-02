Tajamar: la guerra política entre ambientalistas y autoridades de Cancún

“Lo único que les importa es lo lucrativo, y se les olvida el tema ambiental, y en ese tema ambiental nosotros estamos, lo que nosotros tutelamos es eso, la flora y fauna, no estamos tutelando las vialidades, eso es lo de menos, lo que sí es el derecho al peatón, que se le olvida a nuestra alcaldesa Mara Lezama, que existe un derecho al peatón y está por encima del carro, además es un área en rehabilitación, tenemos más de 200 especies documentadas. No estamos cerrados al diálogo, simplemente lo único que exigimos es el respeto a lo que se puede y a lo que se debe de hacer; y a lo que no se puede y no se debe de hacer, vamos a estar vigilantes para que no pase”.