Tahdziú, uno de los pueblos más pobres de AL, libre de covid-19 +FOTOS

MÉRIDA.- A más de 160 días de que iniciara la crisis sanitaria por el coronavirus en el país, en Tahdziú -considerado uno de los municipios más pobres de Latinoamérica- no hay registro de casos de covid-19.

Esta localidad yucateca presenta rezagos profundos en cuatro de los cinco indicadores de bienestar: alimentación, educación, ingreso y salud, por lo que sus niveles de rezago la ubican como la más pobre de la entidad y se comparan incluso con los que existen en África.

A pesar de las condiciones de pobreza, los 4 mil 447 habitantes de Tahdziú han seguido las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, por lo que únicamente salen de casa para ir al trabajo.

Para Luis Kú, cuidarse es imprescindible, ya que tiene un hijo con asma y tiene miedo que se vaya a enfermar. Es mototaxista y ha reducido sus días de trabajo, solo sale tres veces por semana. Sin embargo, reprocha que ingresen vendedores y cobradores a la localidad.

A veces desconfiamos un poco de las autoridades, porque hay personas de vienen de diferentes partes y no sabemos si ellos tienen cuidados, eso es lo que nos preocupa aquí en el pueblo, vemos que entran demasiados. Muchos vendedores vienen y no son de cosas para comer, son de cosas que no tienen significado, como Avon

Santos Beltrán es un joven que disfrutaba ir de paseo a Peto, este municipio que colinda con Tahdziú es una de sus mayores fuentes de empleo y centro de compras. Pero tiene reportados 85 contagios de coronavirus.

Por ello, desde hace un mes y medio, Santos decidió ya no salir del pueblo, ya que vive con tres personas de la tercera edad. "Antes viajaba, me gusta ir allí, pero ahorita ya no se puede. A los jóvenes ya casi no les toca, no´más a los viejitos", lamenta.

La población decidió no salir de sus casas para evitar contagios de covid-19. Fotos: Claudia Arriaga

Don Agustín, con 65 años, sabe que hay una enfermedad "muy mala", por lo que ha decido salir únicamente a su milpa. "Chamba no hay, solo hacemos la milpa. Nosotros somos viejitos y solo eso estamos haciendo, porque no recibimos ayuda", cuenta.

Tahdziú está rodeado de otros municipios con covid-19, como Yaxcabá con 20 casos, Chacsinkín con 1 y Tixmehuac con 5. Además, también está junto a Cantamayec que tampoco tiene casos de coronavirus, pero que colinda con Tekax que registró hasta el último corte 248 contagios y Teabo con 38.

La población únicamente sale para trabajar

Pueblo casi fantasma

El alcalde de Tahdziú, Pedro Yah Sabido, recalca que los habitantes realmente han acatado las medidas sanitarias y solo salen a trabajar. En las calles se ve poco a la gente. "Salen a trabajar, no se van ni de paseo ni de vacaciones. Aquí les regalamos gel y cubrebocas", señala.

A la entrada del municipio colocaron un retén, pero no es para impedir el acceso sino para invitar a los visitantes a respetar las medidas de salubridad para evitar contagios.

Otro de los pueblos libre de covid-19 en Yucatán es el municipio pesquero de Dzilam de Bravo.

El total de casos de coronavirus registrados en la entidad es de 11,515 de los cuáles más del 50 % son hombres. En cuanto a las muertes por esta causa la cifra ha ascendido a mil 010 personas.