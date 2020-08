Tabasqueños con covid-19, los más renuentes a acudir a hospitales

VILLAHERMOSA.- Doña María, 83 años, se contagió de covid-19, pero decidió quedarse en su vivienda y advirtió a su familia de que no la trasladaran al hospital ante el temor de fallecer sola y no ver nunca más a su familia.

Y así ocurrió, recibió la atención médica particular en su domicilio y el cuidado de sus hijas. Finalmente, falleció y en ese momento, una mañana de lunes, estuvo con una de sus hijas a su lado. Siete horas después fue inhumada en el cementerio de la colonia Tierra Colorada, a donde acudieron las seis personas más cercanas, además de los empleados del servicio funerario.

Como doña María, algunos pacientes de covid-19 no acuden al hospital por temor y desconfianza en la atención del sector salud, así como también por las historias en que sólo se llega a morir a los hospitales en soledad.

Para el médico Víctor Manuel Narváez Osorio, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", el de mayor capacidad reconvertido a covid, la base de la inasistencia de pacientes a los nosocomios es el miedo, incluidos doctores contagiados, que temen internarse en los nosocomios, relata.

LA CIFRA MAS ALTA DE DECESOS EN CASA

Con el 26.17 por ciento, Tabasco registra el porcentaje más alto a nivel nacional de fallecidos en los domicilios a causa de la pandemia de coronavirus covid-19.

Con datos del 17 de agosto, de los dos mil 365 decesos, una tercera parte se registró de manera ambulatoria, y el resto ocurrió en los hospitales. Esa situación significa el temor y desconfianza de la población de someterse a curación en instalaciones oficiales del sector salud, y optan por quedarse en sus casas con tratamientos de médicos particulares.

En contraste, entidades como Baja California, que registró dos mil 976 decesos por covid-19, sólo un 4.54 por ciento de las muertes ocurrió en los domicilios de los pacientes.

A diferencia de Tabasco, Baja California registró a nivel nacional el menor porcentaje de fallecidos ambulatorios. El promedio nacional de decesos ambulatorios es del 11.44 por ciento, y el 88.56 por ciento de defunciones en hospitales.

Mientras, el promedio nacional de casos positivos confirmados, es del 26.09 por ciento hospitalizados y el 73.91 por ciento ambulatorios.

En el caso de Tabasco, sólo se hospitalizó al 15.49 por ciento del total de los casos positivos, mientras que el 84.51 por ciento de contagiados por covid-19, convaleció en sus casas.

No obstante, a pesar del pequeño porcentaje de hospitalizados, durante todo el mes de julio, en la entidad los nosocomios estuvieron saturados hasta antes de la apertura de la "Burbuja" Hospital temporal del Parque Tabasco, que tuvo que entrar urgentemente en funcionamiento.

Tabasco registra el primer lugar nacional en tasa de mortalidad con 91.94 decesos por cada 100 mil tabasqueños; y también primer lugar nacional de tasa de casos confirmados con 1,021.19 contagios por cada 100 mil tabasqueños.

Aunque en la última semana se ha registrado un descenso en las cifras de contagios, hospitalizados, activos y fallecidos, en estos 19 días de agosto, se registraron cuatro mil 967 contagios de coronavirus covid-19, que significa el 47.8 por ciento de todo julio.

Junto con Tabasco, las entidades con mayores decesos en las casas de los pacientes, son Guanajuato, que con mil 437 fallecidos por covid-19, registró un 24.29 por ciento ambulatorio; y Nuevo León con mil 891, el 23.27 por ciento en los domicilios de los contagiados.

EL MIEDO LA BASE DE TODO



El director general del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", reconvertido a COVID, afirma que no sólo la población en general le da temor acudir al hospital para su tratamiento, sino hasta los médicos que se contagian se resisten en acudir a internarse.

Víctor Manuel Narváez Osorio explica lo que le sucede con personal del sector salud, no solo médicos, les entra el miedo, de que si voy al hospital "quiere decir que estoy grave y seguramente allí voy a tener más problemas, mi vida va a correr más peligro, voy a tratar de no ir allá y entra a la etapa de la negación".

Y cuando llegan, es demasiado tarde y eso pega mucho en el hospital. Ya no es lo que quisiéramos. No se puede ayudarlos como se quisiera porque no dan la oportunidad en el tiempo de poderlo hacer. Es complicado.

La base de todo es el miedo.

En algunas ocasiones nos han preguntado, oigan y ustedes no tienen miedo. Claro que tenemos miedo. Cada que salimos de casa sabemos que corremos riesgos, bueno tenemos que cuidarnos

El miedo tiene que servir para tomar precauciones, para tomar los mayores cuidados posibles. Y hay que enfrentar esto así. Pero desgraciadamente la reacción del ser humano es diferente y hay quienes el miedo lo hace entrar en una etapa de negación y es muy complicado.

Relata el director del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casassdús", que les ha tocado observar a médicos en etapas que uno dice cómo es posible de que lleguen así. "Como empiezan a pensar en cual es la evolución, eso te mete en una etapa de temor muy grande y entonces empiezan a pensar en lo peor".

Narváez Osorio explica que en el mes de julio, efectuaron un análisis de todas las tomografías efectuadas en el hospital de cómo llegaron los pacientes, y el 75 por ciento llegaron en el nivel 4 y 5, es decir moderado, de moderado a severo y daño severo. Allí la posibilidad médica se ve limitada.

-¿Cómo quisiéramos que llegaran los pacientes?- -Pues que llegaran en la etapa leve de leve a moderada. Esa sería el ideal porque allí todavía nuestra intervención va a rendir frutos. Pero nuestros pacientes tienen miedo.

Es lamentable para nosotros, es frustrante, cuando vemos un compañero médico, enfermera y un integrante del sistema de salud, que pierde la vida. Eso nos genera mucha frustración, duele mucho y esta sucediendo

¿Y el por qué está ocurriendo? Tiene que ver con la exposición. Hay mucha gente que por múltiples causas no ha dejado la práctica privada y allí el contacto es altísimo.

Hay que recordar que muchos pacientes llegan a consulta con el médico particular y no saben que son positivos a Covid. Y al momento de llegar no se tiene mucho cuidado de contar con cubreboca, careta y sin tener un cuidado mínimo pues se contagian.

Tabasco ocupa el quinto lugar nacional con más personal de salud que, lamentablemente, perdió la vida a causa de la pandemia de coronavirus covid-19, con un total de 77 médicos, enfermeras, laboratorista y empleados de otras áreas hospitalarias.

Esa cifra del personal de salud fallecido de Tabasco, representa el 6.1 por ciento de las mil 262 defunciones confirmadas a nivel nacional.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Epidemiología de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, en el grupo de 77 integrantes del personal de salud de Tabasco, perdieron la vida, se encuentran12 enfermeras, un laboratorista, 41 médicos y 23 trabajadores de la salud de otras áreas hospitalarias.

También hasta el 16 de agosto, entre personal de la salud de nivel federal y estatal de Tabasco, se registraron 146 casos activos por covid-19, ocupando el 12 lugar nacional en ese rubro.

Ahora con las Brigadas de Atención Comunitaria COVID-19, cuidamos tu salud y la de los tuyos. Casa por casa, las brigadas:

- Comunican medidas preventivas

- Dan seguimiento a pacientes positivos e

- Identifican a personas con síntomas

En tanto, en casos confirmados acumulados, con cinco mil casos positivos de empleados del sector salud, la entidad se ubicaba en el tercer lugar nacional, la misma posición que ocupa Tabasco de contagios acumulados de covid-19 de la población en general.

MUERTES EN CASA POR ENTIDAD

A nivel nacional por entidad, la Ciudad de México, con un total de siete mil 984 defunciones, el 11.64 por ciento fue ambulatorio; Baja California Sur con 278 muertes, el 16.19 por ciento; Sinaloa, con dos mil 592 occisos por la pandemia, el 8.02 por ciento fue ambulatorio.

En tanto, Sonora con dos mil 417 fallecidos, el 10.30 por ciento fue en sus casas; Quintana Roo con mil 270 decesos, 7.48 por ciento; Campeche con 703 fallecidos, el 7.54 por ciento; Tlaxcala con 894 muertes, el 18.01 por ciento fue ambulatorio.

En el caso del Estado de México, con nueve mil 434 victimas mortales, el 6.24 por ciento fue en los domicilios; Yucatán con mil 166 defunciones, el 12.01 por ciento; Morelos con 924 fallecidos, el 10.50 por ciento fue ambulatorio; Puebla con tres mil 172, el 15.16 por ciento ocurrió en los hogares de los fallecidos; Guerrero con mil 594 decesos, el 7.21 por ciento fue ambulatorio.

El estado de Hidalgo con mil 370 fallecidos, sólo el 5.55 por ciento ocurrió en las casas; Veracruz con tres mil 421 fallecidos, solo el 9.38 por ciento ocurrió en los domicilios; Tamaulipas con mil 600 muertos, el 16.25 por ciento; Nayarit con 511 decesos, el 6.85 por ciento; Colima con 310 muertes, el 7.42 por ciento; Coahuila con mil 163, el 17.11 por ciento fue ambulatorio.

Mientras que en Oaxaca con mil 193 fallecidos por covid-19, el 17.18 por ciento ocurrió en las casas; Chihuahua con mil 60 decesos, el 6.13 por ciento; San Luis Potosí con 917 casos, el 20.72 por ciento fue en los domicilios; Querétaro con 577 pacientes acaecidos, el 5.72 por ciento fue ambularorio.

En el casos de Jalisco con dos mil 80 muertes por covid-19, el 11.25 por ciento fue ambulatorio; Zacatecas con 392 casos, el 13.27 por ciento se registró en las casas; Aguascalientes con 335 muertes, el 11.04 por ciento; Durango con 388 casos, el 18.30 por ciento; Michoacán con mil 26 decesos, el 10.92 por ciento, y Chiapas con mil 41 fallecidos, el 6.82 ocurrió en las casas de las víctimas de la pandemia.