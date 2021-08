Tabasco: tres cifras récord de la Covid-19 en agosto y sin control tercera ola

VILLAHERMOSA.- Con 774 nuevos casos positivos de Covid-19, Tabasco registró por tercera ocasión en agosto, su cifra récord en un solo día en esta "tercera ola" de contagios, y en este lapso del mes suma ya el 53.27% de pacientes detectados, en comparación con el total contabilizado en julio.

El 3 de agosto, por primera vez en la entidad se llegó a 609 nuevos casos positivos; el 5 de agosto, fueron 674 nuevos casos positivos, y este martes 10 de agosto, alcanzó la cifra 774.

En lo que va del octavo mes del año, se han contabilizado las cifras diarias más altas de la pandemia, de más de 550 casos. Aunque también el 7 de agosto y 9 de agosto, la Secretaría de Salud del estado reportó cantidades mayores, con 639 y 615 nuevos casos positivos, respectivamente.

En los primeros 10 días del mes suman cinco mil 471 nuevos casos positivos de covid-19, que representa el 53.27% de los 10 mil 270 pacientes con el virus SARS-CoV-2, reportados en todo julio.

A pesar del fuerte brote entre la población tabasqueña, el gobernador Adán Augusto López Hernández, se abstiene de tomar medidas de mitigación drásticas para contener la movilidad. La "mayor acción" que decretó fue restringir la circulación nocturna de vehículos, de las 23.00 horas hasta las 5.00 horas. Además el cierre dominical de plazas comerciales.

En esta tercera ola de la pandemia que vive la entidad, también este martes 10, se registró la cifra más alta de hospitalizados, con 332 pacientes internados –entre ellas 10 embarazadas-- en 11 hospitales públicos y dos privados.

Las autoridades de Salud del estado, señalaron que los contagios por el virus SARS-CoV-2, mayormente se presentan en jóvenes y personas adultas sin vacunarse. A Tabasco aún no llegan las dosis para inocular contra la pandemia a los jóvenes de los 18 a 30 años.

De acuerdo a las cifras oficiales, en la entidad han adquirido el virus unas 25 mil 441 personas que van de los 0 años hasta los 29 años.

Se han contagiado hasta la fecha, 672 menores de 0 años a 4 años; mil 343 de 5 años a 9 años; dos mil 496 de 10 años a 14 años; cuatro mil 218 adolescentes de 15 años a 19 años; seis mil 944 jóvenes de 20 años a 24 años; y nueve mil 768 pacientes de 25 años a 29 años.

CONTAGIARSE SERÁ CULPA DE LA GENTE: AUTORIDADES

La Secretaria de Salud del estado, Silvia Guillermina Roldán Fernández, advirtió que en esta tercera ola, si los tabasqueños "no ponen de su parte" con las medidas sanitarias y el aislamiento domiciliario, seguramente ocurrirá un problema serio de hospitalizados. "Necesitamos que nos ayuden"

En un comunicado del gobierno estatal, número 2474, Roldán Fernández exhortó a las personas que están regresando de vacaciones de otras entidades, a aislarse en sus casas, "cuando menos cuatro días y el quinto día, se hagan una prueba COVID".

Si alguien llega y no encuentra una cama hospitalaria el día de mañana o de pasado mañana, "no nos exijan", porque esto quiere decir que la población no esta poniendo de su parte. "Es lo que le está pasando a Veracruz, lo que le está pasando a Nuevo León", ejemplificó Roldán Fernández.

La funcionaria reconoció que durante las últimas fechas, el número de pacientes hospitalizados, en su mayoría jóvenes, así como la cifra de las defunciones, registran un incremento, ya que de seis decesos diarios, a la fecha pasó a 12 defunciones en promedio.

Silvia Roldán reiteró que las medidas sanitarias y la vacuna son fundamentales para evitar casos graves, tras el contagio del virus respiratorio. Y estimó que en menos de dos semanas, podría iniciar la aplicación de la primera dosis anti-covid al grupo de 18 a 29 años de edad.

Precisó que población joven ha fallecido, que no estaba vacunada, al igual que gente mayor que no se vacunó. "Son las personas que han fallecido, el 90%, 95% no están vacunadas y debieron de haber estado vacunados".

Otro fenómeno que actualmente se presenta es la fuerte demanda de pruebas de COVID lo que representa un gasto significativo para el Gobierno del Estado.

"Más o menos, en junio, estábamos tomando 800 muestras diarias; estamos tomando mil 700 muestras diarias. Estábamos con un gasto de un millón de pesos diarios, hoy ese gasto ha aumentado a un millón 700 mil pesos todos los días".

INICIARÍAN CLASES EN MUNICIPIOS CON BAJO CONTAGIO

Por su parte, la secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero, afirmó que en coordinación con la Secretaría de Salud, se trabaja para planificar el retornó a clases presenciales, con el nuevo ciclo escolar que iniciará el 30 de agosto próximo.

Dijo que el semáforo del estado indicará, los municipios en donde no hay "tan alto el contagio" y ahí se puede ir trabajando con las escuelas; se incluirían las escuelas rurales donde la matrícula son de 70, de 60 niños por plantel.

Cornelio Landero precisó que aún revisan el número de matrículas que se tiene y se analiza que el regreso a las aulas se dé de manera escalonada.

Otra posibilidad, en el caso del nivel secundaria, es que una semana acudan los alumnos de primer año, otra semana los de segundo y otra semana, los de tercero, respectivamente.

Egla Cornelio citó que se plantea que en las escuelas suburbanas y las rurales, que cuentan con pocos niños, se cuente con la posibilidad de poder atenderlos dos horas y media a cada grupo.

En esos planteles con pocos niños se les puede dar clases de dos horas y media a un grupo, "salen estos y se van, dejamos una hora de descanso de diferencia y entran los otros y llegan las otras horas, de 11:00 a una de la 13:00 horas y cerramos", explicó la secretaria de Educación del estado.

"Estas son posibilidades – aclaró la funcionaria--, todas estas proyecciones las tenemos y son planeaciones que estamos haciendo a partir de los grupos y de las matriculas que tenemos"

Al respecto, la secretaria de Salud destacó que tras un año y medio de estar en casa, los niños necesitan regresar a las aulas por las consecuencias que están teniendo en la salud como son: ansiedad, intento de suicidio, entre otros trastornos, aunque no precisó cifras sobre esos casos.

"Los niños no van a estar todos juntos, los maestros desde luego, tienen un trabajo importante de estar coordinando a los niños, que no estén todos juntos, pero que puedan jugar, que estén en un ámbito en donde sí usan el cubrebocas.

Al comentar que ha visto niños "que ni de chiste se quitan el cubrebocas, o sea ya lo incorporaron", Roldán Fernández señaló que si los padres de familia se adaptan al protocolo que tiene la Secretaría de Educación, que es estricto, no se tendrá ningún problema para las clases presenciales, afirmó.

