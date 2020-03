Suspenden clases en Michoacán a partir de este martes ante coronavirus

Michoacán (La Silla Rota).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que, como parte de las medidas de sana distancia contempladas para evitar contagios de coronavirus, a partir de este martes se suspenderán en la entidad las clases.

Puedes leer: SEP anuncia receso de un mes sin clases

Esa medida, dijo, es para todos los niveles académicos de escuelas públicas y privadas de todo el estado.

"Como gobierno estatal hemos decidido tomar una serie de medidas y anunciar públicamente este plan de acciones extraordinarias y de prevención contra riesgos de infección por el coronavirus", reiteró Aureoles Conejo ante medios de comunicación.

Expuso que esas medidas fueron implementadas con el objetivo de proteger a las familias del estado, y de manera particular a los grupos más vulnerables: niños y adultos mayores.

Sostuvo que no se ha confirmado ningún caso de COVI-19 en Michoacán y que todos los casos sospechosos que se han revisado en la entidad han resultado negativos.

Sin embargo, dijo, "con el objetivo de prevenir casos críticos como ha sucedido en otra partes del mundo, el gobierno de Michoacán ha decidido adelantar algunas medidas de la fase dos para extremar previsiones y mantener protegida a la población".

Medidas extraordinarias:

1. Desde este martes 17 de marzo se suspenden las clases en todos los niveles educativos, en instituciones tanto públicas como privadas, y se mantiene hasta el 20 de abril.

2. El tianguis artesanal de Uruapan, que inicia tradicionalmente el domingo de ramos, que este años es el 5 de abril y que dura 15 días prácticamente, se cierra hasta nuevo aviso. Es decir, no se llevará a cabo en esas fechas.

Con el fin de que los artesanos y sus familias no pierdan y no se genere una crisis ahí porque trabajan durante todo el año buscando sus mejores piezas, para que no se preocupen, hemos decidido junto con las secretarias de cultura y turismo, y el Instituto del Artesano, elaborar una propuesta, un programa para que invitemos a los que compran tradicionalmente, una campaña de promoción para que vengan a comprar arte.

Aunado a ello, si hubiera una caída en las ventas, después del 19 de abril se hará una revisión junto con los artesanos y dependencias para ver cómo estuvo la venta y lo que no se haya vendido se los vamos a comprar. Es decir, se hará una proyección del histórico de las ventas y el gobierno del estado les comprará el equivalente a las ventas de este registro histórico.

No vamos a dejar que nuestros hermanas y hermanos artesanos pierdan o entren a un escenario de crisis por no vender sus obras. No los vamos a dejar solos.

3. El sexagésimo concurso estatal de artesanía de Domingo de Ramos se llevará a cabo a puerta cerrada.

4. Como un acto de responsabilidad, junto con los organizadores hemos decidido reprogramar la Expo Feria hasta que existan las condiciones sanitarias correspondientes para su realización.

5. En atención a las medidas de sana distancia recomendadas, se suspenden las actividades no esenciales del gobierno estatal que impliquen la congregación de muchas personas: foros, conferencias, talleres, eventos masivos, eventos deportivos, etc.

6. Se cancelan todos los eventos cívicos masivos hasta que pase la contingencia.

7. Reforzaremos e intensificaremos los centros de atención del Covid-19 en los aeropuertos, terminales de autobuses y en general los movimientos o del puerto de LC.

8. Vamos a implementar medidas de supervisión en hospitales y capacitación de médicos y personal de enfermería sobre los protocolos de atención y respuesta.

9. Simulacros en hospitales.

10. Mantendremos activos los 108 comités municipales de Salud para una estrecha coordinación ante la contingencia.

11. El comité estatal de Seguridad en Salud entró en sesión permanente el 3 de marzo y se mantendrá activo todo el tiempo que se necesite.

12. Reuniones informativas y permanentes con alcaldes, legisladores, cámaras empresariales, asociaciones, sindicatos, asociables religiosas, medios de comunicación.

13. Las instituciones del gobierno estatal que brindan servicio de atención a la ciudadanía, tendrá que contar con gel antibacterial en las entradas de espacios públicos, como museos, Planetario, parques, y tener visibles las indicaciones de previsión dispuestas por las autoridades de Salud.

14. Las áreas de seguridad pública seguirán brindando atención, conforme a las recomendaciones sanitarias que correspondan.

15. Intensificar campaña de difusión de medidas preventivas para que lleguen a todo el estado.





(Karla Alva)