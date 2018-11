Suspende Cruz Roja entrega de ayuda humanitaria por ataque a socorrista

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 23/11/2018 02:36 p.m.

Tras el ataque registrado en contra de sus paramédicos voluntarios, la Cruz Roja Mexicana suspendió la entrega de ayuda humanitaria en Guerrero en tanto las autoridades esclarecen el crimen.

José Antonio Monroy, director general de Cruz Roja Mexicana, dijo que la única exigencia es que el caso sea resuelto por los gobiernos estatal y federal y que por lo pronto no han solicitado seguridad especial para el personal de esa dependencia.

"Lo más lamentable de todo y lo que más nos duele y lo que más nos consterna es que estábamos entregando ayuda humanitaria, o sea, es increíble pensar que en una actividad en la que estamos entregando ayuda humanitaria y cobertores a la gente que va a pasar frío y que probablemente no podamos llegar a ellos en otras ocasiones, es increíble pensar que lleguemos a estos grados.

"Estamos solicitando que se esclarezcan los hechos, estamos presionando y estamos buscando que el gobierno estatal y el gobierno federal nos resuelva esta situación porque algo más allá de todo esto es atacar a una persona que está haciendo ayuda humanitaria va más allá de cualquier crimen, la verdad es que se condena a nivel internacional, estamos protegidos por los convenios de Ginebra, tenemos a nivel internacional muestras de condolencias por esta situación, son situaciones que se dan en lugares con conflictos armados como Siria, como Irak, como Afganistán, no tendrían por qué suceder en México", expresó.

En tanto las autoridades determinan si se trató de un ataque directo en contra de su personal o si fueron víctimas colaterales, la Cruz roja suspendió la entrega de ayuda humanitaria en Guerrero.

"Tuvimos que detener todas las ayudas hasta que se esclarezca esta situación y que podamos garantizar, ahorita en Guerrero estamos deteniéndolo por esta situación y es muy lamentable porque no tiene por qué suceder esto en ninguna parte del País, no hay ni palabras para mencionarlo", dijo el director general de la Cruz Roja Mexicana.

De visita en Jojutla, donde elementos de la Cruz Roja se certifican en la búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, Isaac Oxenhaut Gruzko, coordinador nacional de socorros de esta dependencia, también lamentó el ataque y exigió una investigación al respecto.

"Le estamos exigiendo, tanto al gobierno del estado, como al gobierno federal, el esclarecimiento de estos hechos"

"La delincuencia ya no ve si nosotros ayudamos o no ayudamos, desafortunadamente matan a uno de nuestros compañeros, hemos recibido varios mensajes que ya los tienen localizados ( a los agresores), que no los tienen localizados, el último que yo supe que andaban por el estado de Morelos, se oyen muchas versiones, pero sí exigimos a las autoridades que nos digan qué pasó, si fue una confusión del evento o fue un ataque directo contra la Cruz roja, el cual yo espero que eso no sea", expresó Oxenhaut.

Por lo pronto la Cruz Roja Mexicana no ha solicitado seguridad especial para sus voluntarios, dijo José Antonio Monroy.

"Por eso no solicitamos apoyo adicional de seguridad, no necesitaríamos solicitarlo porque no tenemos ningún problema con nadie, o sea, nosotros ayudamos a los grupos del crimen organizado, ayudamos a la policía, ayudamos al Ejército, ayudamos a la persona que nos necesite", dijo.

