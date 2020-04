Surge brote de covid-19 entre personal médico del IMSS en Morelos

Trabajadores del Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron brote de covid-19 entre personal médico y enfermería, "todo porque no hay material de seguridad", reprocharon.

Médicos que solicitaron guardar anonimato por temor a represalias, informaron a La Silla Rota que en la Clínica 1, situada en la avenida plan de Ayala de Cuernavaca, personal médico y de enfermería dieron positivo a covid-19.

Se trata de un médico especialista, dos médicos residentes y tres enfermeras, todos asignados al área urgencias.

Los médicos detallaron que son casos ya confirmados y se encuentran en aislamiento.

Aunque hasta ahora no se ha demostrado que el contagio haya ocurrido al interior del hospital, para los trabajadores inconformes "es el resultado de la falta de equipo de seguridad para el personal que tiene contacto con pacientes que llegan con sintomatología de coronavirus, que son considerados como sospechosos", explicaron.

Algunos médicos, que también solicitaron resguardar su identidad, confirmaron que debido al riesgo que enfrentan los médicos y enfermeras han optado por comparar con sus propios recursos cubrebocas especiales y otros instrumentos.

Sin embargo, señalaron que los camilleros que son los encargados de movilizar a los pacientes tampoco toman medidas de seguridad.

"Estos factores están poniendo en riesgo al personal más importante para atender una pandemia como lo es covid-19", detallaron.

Autoridad ni desmiente ni confirma

Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud, fue cuestionado al respecto y señaló que:

"Dentro de los casos que nosotros tenemos como sospechosos o confirmados, hay pacientes que son del IMSS. Nosotros en este momento no tenemos presión de qué tipo de personas son, si son trabajadores o pacientes (...) nosotros invistamos al coordinador del IMSS para que mañana venga y nos pueda detallar si es o no personal, para saber si es o no. (...) Hasta hoy, nosotros tenemos información de que incrementaron casos en el IMSS pero no sabemos a qué se dedican ni cuál es su estado laboral. Puede ser cualquier,a puede ser personal de salud".