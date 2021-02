Suman en Nuevo León 58 feminicidios en 2019

MONTERREY.- Dora Guadalupe es abogada, tiene nueve años divorciada y recuerda que la misma noche de bodas fue objeto de agresión por su esposo, quien la cacheteó porque argumentó que, en la fiesta, a su familia la “hicieron menos”.

Dejó pasar el asunto, pues aceptó que podría haberse dado esa situación de “hacer menos a algunos invitados”, porque son circunstancias que se presentan en eventos sociales. “Sin embargo, a los dos días tras un enojo “me agarró los dedos de la mano izquierda con una puerta. Así pasaron seis años, agresiones verbales, presiones psicológicas y económicas, hasta que decidí abandonarlo. Hoy soy feliz, se acabó el miedo y lo que pudo haber sido mi muerte, recuerda.

En un bar del centro de Monterrey, Rosa María atiende a los parroquianos, tiene tres años de laborar y dice estar a gusto: “Me llevó mis 500, 600 pesos diarios de propina y sin necesidad de putear, más los 200 que me pagan por día, por turno de ocho horas”.

Atrás quedó el sufrimiento que vivió por más de cinco años con su ahora exmarido, quien, dice, la celaba, la ofendía y la golpeaba. “Me ponía unas madrizas y yo de pendeja no hacía nada, dizque por mis hijos, hasta que me cansé y un día le metí un botellazo en la cabeza, fuimos a parar a la cárcel, pero afortunadamente salí libre porque me ayudaron en un grupo que apoyan a las mujeres agredidas. Hoy está cabrón que me la vuelvan a hacer, si me llego a juntar con alguien, le leo la cartilla, no más abusos”, añade Rosa María.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer del Estado hace un recuento y afirma en base a sus estadísticas, que de enero a octubre se han cometido 58 feminicidios en Nuevo León, muchos con extrema violencia.

Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios, desglosa que, en 21 casos, había entre el asesino y la víctima un parentesco, una relación sentimental o un lazo de confianza, y en otros 21 los cuerpos de las mujeres fueron expuestos o arrojados en un lugar público.

“La saña con que las matan se incrementa este año y hemos visto ese fenómeno en el 2019, en las víctimas extrema violencia, son arrojadas en vía pública y tienen signos de violencia sexual o lesiones infamantes".

Las cifras de la Fiscalía de Nuevo León indican que en los primeros diez meses del año se registraron 89 asesinatos de mujeres, de los que 31 quedaron descartados como feminicidios, y son investigados como homicidios.

Catalina vive al sur de Monterrey y hace meses una de sus hijas murió a manos de su pareja. “Siempre peleaban, venía a casa con golpes, hinchada y con miedo. Siempre quise que se regresará a vivir con nosotros, pero estaba endiosada con el cabr… un día me la mató a golpes, luego lo detuvieron y solo pido que se pudra y sufra”, dice.

Otra de sus hijas iba por las mismas, con un marido borracho, golpeador y muy jóvenes, “hasta que nos hizo caso y lo dejó, se fue a Estados Unidos, ya ve que es difícil ahora cruzar, pues pudo pasar y allá está. Mejor que sufra la vida difícil de los indocumentados que no los quieren, a que la mate un macho”, explica.

Para el secretario General de Gobierno, Manuel González, el 95 por ciento de los feminicidios están relacionados a la delincuencia organizada y sólo un 5 por ciento por violencia familiar.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, tiene otra visión del tema y argumenta que “solamente se habla de feminicidios. Por qué no se habla de hombricidios”, señala “El Bronco”.