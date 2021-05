Suman 600 desplazados por balaceras en Teocaltiche, Jalisco

GUADALAJARA.- A raíz de incidentes violentos en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, donde decenas de familias tuvieron que salir de sus comunidades de origen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha identificado, hasta el momento, 600 personas desplazadas, entre ellas por lo menos 115 niños.

También lee: Enfrentamientos en Jalisco terminan en desalojo de cinco comunidades

Las comunidades rurales de Teocaltiche en donde ocurrió la salida de personas son El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario.

Las víctimas son pobladores de los límites con Zacatecas, donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa se disputan el control del territorio.

La región Altos Sur que conforman los municipios de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Ojuelos y Mezquitic, entre otros han sufrido el flagelo de la violencia con homicidios, privaciones de la libertad y retenes instalados por los delincuentes.

Inicialmente, las víctimas se trasladaron a albergues temporales que se instalaron en la parroquia del Divino Salvador, en la comunidad de Mechoacanejo.

Posteriormente prefirieron irse con familiares que residen en esa misma localidad, en Teocaltiche, Villa Hidalgo y otros lugres cercanos.

A pesar de que hace unas semanas el gobierno del estado anunció en dos ocasiones el reforzamiento de la seguridad junto con la Guardia Nacional y el Ejército, esto no ha sido suficientemente para frenar las operaciones de sujetos armados que circulan en convoyes por diversas comunidades sin que les puedan hacer frente.

LOS RETOS DEL DESPLAZAMIENTO

De prolongarse este desplazamiento, advierte la CEDHJ, se requerirá de una política pública de largo alcance para que se les proporcione vivienda, servicios de salud, educación, empleo y acceso a los servicios básicos que necesiten.

Como parte de las investigaciones que ha realizado la Comisión se identificó como detonante de esta escalada de violencia, la desaparición de tres personas en la comunidad de El Saucito; también detectó una página en la red social Facebook, con el nombre de San Julio Álvarez Mendoza, en la que se están actualizando los datos de las personas que han tenido que salir de sus domicilios y las necesidades materiales que requieren.

PIDEN AYUDA AL GOBERNADOR

Luego de felicitar al Canelo Álvarez por su pelea del sábado y de lamentar el domingo la descalificación de las Chivas de la Liguilla, el gobernador Enrique Alfaro acudió el lunes a la zona de la tragedia, donde pudo escuchar a los desplazados.

Hay mucha gente que está en esta comunidad donde están unas 15 familias que no se quieren salir, no quieren dejar lo que por mucho esfuerzo hicieron en mucho tiempo y no queremos que nuestras familias y vecinos de nuestras comunidades pierdan sus casas

"Imagínense el miedo que ellos sintieron teniendo a sus hijos pequeños, yo estoy en esta comunidad y mi mamá vive aquí, usted no sabe el miedo que yo sentía cuando me hablaba y me decía el miedo que estaba pasando. Tenía miedo de que a mi mamá o a cualquier gente de nuestra región le pasara algo porque todos somos hermanos, todos somos gente de nuestro pueblo, entonces ayúdenos para que todo regrese a la normalidad, a que nuestro pueblo no tenga miedo a que nuestro pueblo pueda salir por estas calles como antes lo hacíamos".

Municipios como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Yahualica, Mezquitic carecen de seguridad y están a la merced del CJNG, del Cartel de Sinaloa y de Los Beltran Leyva.

"Si tenemos mucho miedo de regresar y que nos vaya a pasar algo en el camino, ya no sabemos qué hacer, mándenos ayuda del estado y ya no nos vamos a mover, porque no es fácil para nuestra gente, porque no sabe el miedo que se siente".

rst