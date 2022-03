Suma "El Bronco" nueva denuncia por abuso de autoridad, por requisa de la Ecovía

MONTERREY.- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, enfrentará a la autoridad en una nueva audiencia por el delito de abuso de autoridad, relacionado con la requisa de la Ecovía, un sistema de transporte local.

La cita es el 8 de abril para la formulación de la imputación que tratará de hacerle la Fiscalía Anticorrupción, adelantó Gabriel García, abogado de "El Bronco".

El defensor rechazó dar mayores informes por el sigilo de la investigación, pero sí recalcó que es carpeta de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante su administración, Jaime Rodríguez Calderón requisó el sistema de transporte Ecovía, que consta de un servicio lineal de 30 kilómetros y 40 estaciones, con unos 80 autobuses.

Ahora la Fiscalía argumenta el delito de abuso de autoridad, en presunta violación a la Ley de Transporte para la Movilidad, y en el que podrían estar involucrados otros funcionarios estatales.

Al parecer, con la requisa se afectó a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, que tenía la concesión.

El abogado defensor refirió al cateo de las propiedades del ex gobernador y comentó que no sabía y que al acudir al penal le dijeron. "Me informaron que estaban realizando unas diligencias o ejecutándose unas órdenes de cateos en diversos domicilios, pero desconozco el motivo, desconozco la razón".

Además, le informó del caso al ex gobernador, el cual dice, está bien y tranquilo, pues al final del día son actos de investigación que la autoridad realiza, y por ende hay que ser respetuosos.



Por otro lado, La Fiscalía General de Justicia negó haber encontrado armas y dinero durante el cateo a la casa del ex Gobernador Jaime Rodríguez, en el municipio de García, como se manifestó en rumores que circularon aquí.

En términos generales, la diligencia practicada en el Municipio de García no ha revelado algún hallazgo relevante conforme a lo detallado en la mencionada denuncia, sin embargo, la carpeta de investigación continúa abierta", explica en comunicado la Fiscalía

"Se reitera que los detalles precisos de la investigación serán mantenidos en reserva, conforme el principio de presunción de inocencia y la oportunidad de que el investigado pueda obtener una defensa apropiada conforme sus derechos constitucionales".

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa a la comunidad que, derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal se han solicitado órdenes de cateo a un Juez de Control", añade el comunicado.

"Las cuales fueron concedidas y se han ejecutado inicialmente en una propiedad ubicada en el municipio de García, perteneciente al ciudadano Jaime Heliodoro "N", con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita, conforme a los hechos referidos".

