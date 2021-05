Sujeto se baña desnudo con su hija de 7 años en Tabasco; lo detienen +video

VILLAHERMOSA.- Un par de jóvenes grabaron el momento exacto en que un sujeto se bañaba desnudo con su hija de siete años de edad, en el río "El Torito" de la ranchería El Puente, municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

En un video de XEVT, los jóvenes cuestionan al hombre sobre el hecho de encontrarse desnudo con la niña. En respuesta, el sujeto dice que es "algo normal" entre un padre y una hija, lo que indigna a quienes graban el video, quienes le exigen que salga del agua y que suelte a la niña.

Ante el enojo de los jóvenes, el hombre pide que le pasen su ropa interior y el la de la niña, pero que no sigan grabando porque está desnudo.

¿Cómo va a ser que se esté bañando con su hija desnudo?

Y qué tiene de malo.

¿Cómo no va a tener nada de malo? Salgase ¿Cómo va a estar desnudo con la niña?

Dejen que se vista mi hija, pues.

No, ahí quédese, ahí quédese, no lo vamos a dejar salir señor, ahí quédese. Es un hijo de su... sáquela rápido.

Por eso, me voy a vestir primero.

Aquí le vamos a esperar, aquí van a quedar los dos.

Pero voltea la cámara, ve lo que le están haciendo a mi hija, no llores mi amor, no llores.

No llores hija, no te van a hacer nada, sáquela, sáquela. ¿Dónde está la toalla de la niña? No. ¿Cómo se va a estar bañando con la niña y tenerla así?".

Los jóvenes le preguntaron a un niño de aproximadamente 6 años de edad que se encuentra en un cayuco en el mismo lugar si conoce al sujeto, a lo que responde que sí, pero que no es su padre, sino solo de su hermanita.

Quienes grabaron los hechos dieron parte a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Huimanguillo, por lo que llegó una patrulla con dos elementos, quienes detuvieron al sujeto.

Usuarios de redes sociales identificaron al sujeto como Roberto C., de 51 años, originario de Villahermosa y que labora como chofer de una combi.

