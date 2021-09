Sujeto intenta explotar bomba casera en Chiapas; lo detienen

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un hombre intentó explotar una bomba "hechiza" en la cabecera municipal de Pantelhó, Chiapas, pero pobladores se dieron cuenta de sus intenciones y lo impidieron.

Para ello, solicitaron el apoyo de elementos castrenses, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, quienes detuvieron al individuo, mismo que --además del artefacto explosivo-- portaba un rifle.

Los agentes no solo le hallaron el arma y la bomba, sino que tras hacer una revisión al sitio donde vivía, se dieron cuenta de que poseía una serie de elementos y sustancias para elaborar explosivos "artesanales".

La Silla Rota solicitó información a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual indició que el caso ya se judicializó y este mismo lunes inicia la audiencia.

NARCO-AYUNTAMIENTO Y "LOS MACHETES"

Como lo informó LSR, el pasado 18 de julio se celebró la presentación del grupo autodefensa "El Machete", en el ejido San José Tercero, Pantelhó, con un objetivo: luchar y acabar con lo que se consideraba un "narco-Ayuntamiento".

Para eso, cerca de 3 mil habitantes y autoridades de las 86 comunidades que conforman este municipio se unieron y tomaron las armas en señal de hartazgo ante la delincuencia que va en incremento en esa zona.

En esa ocasión, una mujer con pasamontañas externó: "Estamos cansados de la violencia, de que nos violen nuestros derechos humanos... no queremos un narco-Ayuntamiento, no queremos un narco-gobierno, no queremos drogas, no queremos armas".

De hecho, acusaron directamente a "Los Herrera" (Autroberto, exalcalde de Pantelhó, quien además está encarcelado, y su hijo Dayli de los Santos) y al presidente electo el pasado 6 de junio: Raquel Trujillo Morales. Pero en su "lista negra" sobresalen más nombres, al menos una decena más, según ellos, de matones a sueldo.

Incluso, luego del nacimiento de "El Machete" y de la presión de los comuneros para que en Pantelhó resurgiera la paz, Delia Yanet Velasco Flores, esposa del presidente municipal electo Raquel Trujillo y vinculada también al grupo delincuencial "Los Herrera", renunció como alcaldesa interina.

