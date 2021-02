Sufre familia para recuperar cuerpo de cubano asesinado en Cd. Juárez

El pasado 19 de julio Osmani Valdemira un migrante de origen cubano murió después de ser acuchillado en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A casi un mes de fallecido, su familia sufre un calvario para poder regresarlo a su lugar de origen y darle sepultura.

A través de las redes sociales, su esposa Kenia Beatriz Leyva ha publicado el calvario para tratar de recuperar el cuerpo de Osmani, sin tener resultado.

De acuerdo con datos periodísticos, Osmani murió el 19 de julio pasado, después de ser atacado a cuchilladas en las calles Globo y Espejo, en la colonia Chaveña.

Desde ese día, sus familiares fueron notificados de su fallecimiento, sin embargo, sus restos no los han podo trasladar a su natal Cuba.

“Quisiera que alguien me explicara por qué no quieren repatriar el cuerpo de mi esposo fallecido en México. Mi esposo era una persona intachable y de buenos sentimientos. Por qué le dicen traidor si nunca lo oyeron hablando mal de esta revolución, donde hay un pueblo sufrido por la muerte de un hombre de buenos sentimientos y corazón. Donde hay dos padres postrados sufriendo por no poder enterrar a su hijo antes que ellos mueran”, escribió Kenia Beatriz Leyva en sus redes sociales.

De acuerdo con testimonios dados a conocer por la mujer, han acudido a la Habana, Cuba, para solicitar información para la repatriación del cuerpo, pero hasta el momento no les han dado respuesta.

También han solicitado apoyo a la embajada de Cuba en México, para poderlo repatriar, pero les han informado que por falta de recursos no se puede llevar a cabo dicho trámite.

El caso de Osamani y su familia fue dado a conocer a través de las redes sociales y de medios de comunicación de Cuba, donde la familia ha solicitado ayuda tanto legal como económica para trasladar el cuerpo a aquel país.

A su vez abrieron una cuenta GoFundme para solicitar recursos y poder costear los gastos que se requieren para dicho servicio.

Según contó Kenia a medios de comunicación de Cuba, Osmani era padre de tres hijos y fue desde el 11 de abril de 2019 que dejó Cuba para pasar por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala hasta llegar a México.

Osamani se dedicaba aquí a los trabajos de albañilería durante el tiempo en el que esperaba el trámite de asilo político para poder cruzar a Estados Unidos, ya que él tenía el numero 15 mil 176.





Con información de El Mexicano