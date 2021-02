Suemi, bajo la pobreza, el desempleo y el covid en Mérida

Mérida, Yucatán, 29 de abril del 2020.- En medio de la pandemia del covid-19 Suemi Rubí Ek Keb debe hacerse cargo sola de su hijo de apenas tres años, no tiene un trabajo fijo y fue despojada de su casa por invasores que se niegan a abandonar el predio.

A esto se suma el temor de que su marido contraiga coronavirus, pues se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social desde hace casi tres años.

Y es que el 17 de abril se dio a conocer que un interno de 60 años era portador de covid-19, pero debido a que manifestaba síntomas leves no necesitó hospitalización y aunque se encuentra aislado del resto de la población penitenciaría el riesgo se encuentra latente.

Para ella hablar del tema no es fácil, así que omitió detallar los motivos de su ingreso y pese a que no entiende bien de leyes tiene claro que el proceso no fue claro y justo.

“La policía llegó en la noche, mientras dormíamos entró a mi casa sin una orden y se lo llevaron directo al penal, tenía pánico no sabía qué hacer, solo lloraba”, comentó.

Esa misma noche abandonó su casa porque tenía miedo y se encontraba sola con su bebé de dos meses. También por el susto y esfuerzo su herida de la cesárea a la que se había sometido se abrió, así que decidió regresar al pueblo de Holactún con su familia.

Cada 15 días trataba de regresaba a su casa en Mérida, ubicada en Dzununcán para vigilarla, sin embargo, el costo de pasaje que asciende a casi 60 pesos y al no contar con alguien que cuide a su hijo, le fue imposible seguir con este trote.

Poco tiempo después su casa fue invadida por unas personas que se rehúsan a abandonarla, a pesar de que interpuso una denuncia en septiembre con folio 602/2019 ante la Fiscalía General del Estado por despojo, nada ha pasado.

También acudió al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) para solicitar ayuda, pero la opción que le dieron es rentársela a los invasores.

El desempleo en tiempos de covid

Suemi aún conserva su empleo limpiando casas dos veces por semana, sus ingresos son pocos y no alcanzan para todo. El trabajo de Suemi se suma a los 419 mil 507 trabajadores informales que registró las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) en el estado. De las cuales, 54 mil 101 personas realizan trabajos domésticos.

La informalidad de los empleos se pone en riesgo en tiempos de pandemia, pues tan solo en los meses de marzo y abril se recibieron 900 llamadas en el estado que pusieron en evidencia situaciones de despidos, prácticas como enviar a casa sin goce de sueldo a los empleados o con una reducción salarial del 50 por ciento.

Estas prácticas de los empleadores vienen acompañadas de más pobreza para aquellos considerados como mano obrera, según la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alina Bárcena “los grupos más vulnerables soportarán el peso de las repercusiones de la pandemia”.

En Yucatán, un tercio de las asesorías por conflictos laborales relacionados con la pandemia del covid-19 han sido manifestadas por mujeres.

Al respecto el Procurador Local de la Defensa del Trabajo, Mario Alberto Buenfil Martín aseguró que se deba a que los hombres son quienes en su mayoría conforman las plantillas laborales de las empresas “Ese porcentaje es recurrente desde que llevamos estadísticas por género, por cada tres trabajadores afectados, uno es mujer”, manifestó.

La situación de su marido también se desenvuelve en la precariedad. Él trabaja en la maquiladora del CERESO y cobra 200 pesos por semana. “Decidimos que cada quien vería por sus gastos, el solo tiene su paga semana para sobrevivir en el penal y yo veo por mi hijo” añadió.

El covid en las cárceles

A la crisis económica que vive Suemi y su marido dentro y fuera del penal, también comienza a afectar la crisis emocional, pues las visitas al Centro son otro tema. Desde el 19 de marzo están suspendidas y no ha podido ver a su esposo, lo que más lamenta es que cuando él ingreso al penal su hijo tenía 60 días de nacido y las ocasiones que han convivido son pocas.

Al encierro obligado se le suma que como medida adoptada por la cuarentena no pueden salir de sus módulos a las áreas como patio principal, teatro, campo deportivo y la explanada central. Solo pueden salir quienes laboran en la cocina, la panadería y la lavandería, considerados servicios esenciales que no pueden detenerse.

Aunque le tranquiliza un poco que a los internos les entregaron un kit de higiene persona con cubrebocas, gel antibacterial y material de limpieza, la angustia para las familias de los internos es constante pues en el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, hasta el 28 de abril , se han reportado ocho casos confirmados de covid-19 en los centros penitenciarios de Yucatán.

De los 27 casos de covid que ha registrado la CNDH en las cárceles del país, ocho se encuentran en Yucatán, y ocho más en Jalisco. Estados que lideran la lista de contagios en centros penitenciarios.

Cómo medida de prevención, el gobierno del estado informó que todos los días se sanitizan los módulos y cuartos, área clínica, maquiladora, edificio administrativo y áreas comunes del edificio penitenciario. Y se les toma la temperatura como medida de contención.

En tanto Suemi vive en libertad, pero se siente sola, perdió su casa, vendió sus bienes para pagar deudas y continúa esperando justicia para recuperar su hogar.

