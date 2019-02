Suben ilícitos en el primer mes del año en Tabasco

En síntesis la mayoría de los ilícitos tuvieron una tendencia al alza durante el primer mes de la administración estatal encabezada por el morenista Adán Augusto López Hernández.

Con base en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el primer mes del año y del sexenio se caracterizó por un incremento en la violencia delictiva, pues las ejecuciones subieron en 5.8 por ciento, comparado con el mismo lapso del 2018.

En este enero se registraron 35 Carpetas de Investigación por homicidios dolosos, mientras que en enero del 2018 fueron 33. En este año, se utilizaron en las ejecuciones 23 con arma de fuego, un 34.8 por ciento más que en enero del año pasado, en el que los homicidas usaron 15 pistolas.

En enero de este año, fueron tres Carpetas de Investigación (CI) por el delito de feminicidio, mientras que en el mismo periodo del 2018, igual fueron asesinadas tres mujeres.

El robo a casa habitación se incrementó 31.6 por ciento, pues en este enero se suscitaron 225 ilícitos de este tipo, mientras que en el mismo lapso del año pasado fueron 154 casos.

Sólo el delito de robo de vehículos descendió 3.7 por ciento, pero aún así fue una cifra alta de Carpetas de Investigación iniciadas, 449 por ese ilícito, lo que significó promedio de casi 15 vehículos robados diarios.

En enero de 2018, fueron 466 carpetas de investigación.

También el Robo a transeúnte en vía pública, en este enero fueron 527 Carpetas de Investigación, sólo 16 menos que en ese lapso del 2018, cuando se iniciaron 543 CI.

Pero, en el caso de robo a negocio, fue un delito que subió 4.4 por ciento, pues en el primer mes del año fueron atracados 323 comercios, mientras en el primer mes 2018, ocurrieron 309 asaltos a establecimientos mercantiles.

El delito de abigeato en Tabasco se disparó en enero de este año, en 61 por ciento, con 77 CI, mientras en ese mismo mes de 2018 fueron 30 denuncias por robo de ganado.

El pasado 12 de febrero, el gobernador Adán Augusto López Hernández declaró que se trabaja en la instrumentación de un Plan integral contra inseguridad, que será la prioridad del nuevo gobierno y cuya estrategia atenderá la protección ciudadana, la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia.

Se comprometió a que en un periodo de seis meses comenzarán a sentirse los resultados en materia de seguridad.

El mandatario estatal pidió paciencia y confianza a la población, mientras que aterriza una nueva política integral de seguridad, que contempla mejor equipamiento, capacitación, y la adquisición de nuevas patrullas para el estado.

"No es fácil la situación en la que se recibió el Estado, no es queja, pero yo les digo a los conciudadanos que tengan un poquito de paciencia", clamó. López Hernández señaló que desde el primer día de la actual administración se ha trabajado en varios rubros, con logros positivos en actos delictivos como el secuestro, pero "desafortunadamente se han disparado otros delitos".

"Si no tenemos un plan integral, si no tenemos todo el equipo, la capacitación policiaca, la capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues no vamos a avanzar y este es un trabajo que debemos atacar integralmente", precisó.