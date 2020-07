Su esposo murió de covid en Coatza, IMSS “perdió” cuerpo y lo incineró

"Falleció el sábado en la mañana, y pues le dije a la funeraria que, si podían recogerlo, pero me dijeron que sería hasta el lunes porque ellos no trabajan el fin de semana y pues hoy fuimos como a las once de la mañana y me dijeron que no sabían dónde estaba, y mire qué hora y no sé nada de mi esposo", asintió doña Dulce con lágrimas.