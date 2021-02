Soy víctima de un linchamiento mediático: Cipriano Charrez

Previo a la sesión en la que el pleno determinará si le retira el fuero, para que enfrente un proceso en su contra por su probable responsabilidad en homicidio culposo, el diputado federal con licencia Cipriano Charrez Pedraza se consideró víctima de un linchamiento "mediático" y afirmó que el responsable es el gobierno de Hidalgo.

Para el expresidente municipal de Ixmiquilpan, el que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciara un proceso en su contra al afirmar que cuenta con evidencia de que él conducía una camioneta involucrada en un percance vial en el que un joven murió calcinado, se debe a "intereses políticos y económicos", pues dijo que lleva 18 años “de lucha” en comunidades indígenas para exigir servicios al Poder Ejecutivo.

“Quienes me juzgan por el accidente, a la par que también intentan callar una forma de ser y hacer de un movimiento social indígena que se caracteriza por la movilización y la lucha contra la corrupción y la pobreza. Por lo que a través de distintas maniobras jurídicas y mediáticas bajo la línea del gobierno del estado intentarán seguir perpetuándose en el poder de un estado considerado el edén priísta”, acusó el legislador sujeto a proceso de desafuero.

Por medio de un comunicado, Charrez expuso que "el ser y pensar diferente" no debe ser motivo para "ir a la cárcel", como sostuvo ha pasado en su caso, en el que insiste que quien manejaba la Ford Raptor que propició el choque era su chofer; no obstante, en el documento no hizo referencia sobre no prestar auxilio a la víctima, lo cual, juzgó su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quedó acreditado, por lo cual lo suspendió un año de sus derechos como militante y lo separó de su fracción legislativa.

Asimismo, planteó que si se le retira el fuero, lo cual será sometido a votación este 24 de abril, "se dejará en situación de vulnerabilidad y representación a uno de los dos distritos federales indígenas que hay en el estado de Hidalgo (Ixmiquilpan), que para su mala suerte también fueron marginados de los 25 Proyectos Alternativos de Nación, a pesar de los reiterados baños de pueblo que ahora realizan sus gobernantes”.

