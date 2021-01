Paulina Guadalupe denunció en redes sociales que su expareja la violenta; ya tiene seis denuncias en su contra, pero las autoridades de Querétaro no lo han detenido

QUERÉTARO.- Una mujer de nombre Paulina Guadalupe T. A. denunció una serie de agresiones físicas por parte de su expareja, identificado como Marco, a quien las autoridades queretanas no han podido detener, a pesar de existir seis denuncias en su contra.

"Ya levanté seis denuncias en su contra ante las autoridades de Querétaro y nada. Es increíble que nada le puedan hacer, ni siquiera localizarlo. Mis hijos de 6 y 7 años tienen muchísimo miedo".

"Soy Paulina Guadalupe y no quiero morir... por favor ayúdenme a salvar mi vida y la de mis familiares que corren riesgo, tengo seis años sufriendo agresiones fuertes por mi expareja, No sé dónde trabaja, esta ilocalizable, el día que lo tengo enfrente solo es para lastimarme y amenazarme. Si lo ves denúncialo, ya tiene órdenes de aprehensión y si me matan, ya saben que fue él", denunció en su redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía de Querétaro informó que continúa con las investigaciones por las agresiones a Paulina, a quien se le han otorgado medidas de protección a su favor.