"Soy Dani y tenía 3 años; me arrebataron la vida", comando mata a niño en Oaxaca

OAXACA.- "Soy Dani y tenía 3 años, solo quería reír, jugar, ser feliz, tenía mucho por vivir, pero me arrebataron la vida". Mediante este mensaje posteado en redes sociales, familiares, amistades y ciudadanía en general exigió justicia para Dani, quien la noche del 1 de diciembre fue asesinado por personas armadas.

De acuerdo a lo relatado por la familia, Dani circulaba en compañía de su mamá y papá sobre una carretera rural de Oaxaca en el municipio de San Andrés Zautla, cuando de manera repentina un vehículo se detuvo frente a ellos y abrió fuego de manera directa.

Tras lo anterior los agresores siguieron sobre la carretera y a su paso balearon a un perro que se encontraba en la calle.

"Te di todo el amor que tenía, hasta el último día mi niño hermoso, hasta el cielo te amaré...Nos vemos pronto mi amor Justicia para Dani", escribió en su cuenta de Facebook la madre del menor, Viridiana Velásquez Fraga.

Parte de los hechos fueron relatados de esta manera en distintas cuentas que se sumaron a la exigencia de justicia:

"Venía en el carro de mi papi platicando casi llegamos a cenar, cuando un carro se detiene enfrente de nosotros, papi dice "creo vienen borrachos" , va pasando el tope, un ruido muy fuerte se escucho... algo entró en mi espalda sentí dolor, sentí miedo, mi mami me abrazo pero no sabía lo que pasaba, ella gritaba ayudaaaa y lloraba pero yo no ENTENDÍA nada, una ambulancia me ayuda para llevarme al hospital, empiezo a sentirme mal, me quedo sin poder hablar y me estoy quedando sin poder respirar algo pasa dentro de mí, mami dice que no me duerma, pero ya perdí mucha sangre y ya quiero descansar, cuando llegamos al hospital ya no tenía signos vitales, el doctor le dice a mami que una bala entró a mi cuerpo y perforó 3 órganos, mami llora junto a papi, pero...¿ por qué si yo ya estoy bien? , ya no me duele nada, nunca pensamos que pasaría algo así, no le dio tiempo a papi de acelerar... Todo fue tan rápido, porque alguien me haría daño si soy un Angelito".













kach