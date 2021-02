Sonora se divide con prohibición de afición en estadios de béisbol

HERMOSILLO.- La suspensión del ingreso de aficionados a los tres estadios de béisbol en Sonora, por parte de la Secretaría de Salud, ha provocado divisiones entre los ciudadanos y entre funcionarios inconformes por esta decisión.

El jueves pasado, durante la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), una de las más importantes en el país, conformada por 10 equipos, quedaron expuestas fallas en los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de covid-19 y de los propios aficionados.

Días antes de que arrancara la temporada 2020-21, el semáforo amarillo favoreció a los equipos sonorenses, como Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Mayos de Navojoa, ya que el Órgano Colegiado Intersecretarial aprobó su solicitud de permitir un aforo del 40% durante los juegos.

La afición celebró, junto a los equipos, porque es el máximo evento deportivo entre los sonorenses y se veía perdido, como los miles de juegos, partidos y conciertos cancelados por la pandemia de coronavirus en el estado, en el país y en todo el mundo.

Así, comenzó el juego inaugural del 15 de octubre en Sonora, Sinaloa, Baja California, Jalisco y ahora en Nuevo León por la integración de Sultanes de Monterrey, desde el año pasado.

En Sonora, los estadios donde hubo juegos de apertura fue en el estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, en Navojoa, donde se enfrentaron Naranjeros de Hermosillo y Mayos; así como el estadio de Yaquis de Ciudad Obregón, en Cajeme, contra Águilas de Mexicali.

En este último fue donde se las imágenes circularon por redes sociales, donde los asistentes no respetaron la sana distancia, no portaban cubrebocas y no había separación de asientos.

Incluso, algunos de los aficionados arrojaban cerveza a otros, con lo que ponían en riesgo de contagio por covid-19 a todos los presentes.

La presión mediática y por usuarios de redes sociales llevó a que sesionara nuevamente el Órgano Intersecretarial de Salud, que determinó el pasado sábado suspender, en definitivo, el ingreso de asistentes a los juegos de la temporada 2020-21 de la LMP.

ALCALDE DE CAJEME SE ENFRENTA A SECRETARIO DE SALUD

El anuncio de la suspensión de la afición a los estadios fue dado por el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri por medio de su cuenta de Twitter.

La razón fue prevenir la salud de las familias, ante un rebrote de casos de coronavirus en la entidad y el peligro de contagio en estos lugares.

El secretario recibió desde aplausos, hasta insultos por algunos seguidores de los Yaquis y del beisbol en general, que buscaban asistir a los juegos de esta temporada de beisbol invernal.

Esta decisión también molestó al alcalde de Cajeme, el morenista Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien la calificó de “arbitraria y fuera de la competencia” de Clausen Iberri.

En redes sociales, este domingo, publicó una serie de mensajes donde asegura que en el estadio de los Yaquis cumplieron con todos los protocolos de salud, con esfuerzo de los aficionados, el club y las autoridades municipales.

En Cajeme, sin imposiciones, tratamos al ciudadano como alguien consciente y maduro con el que razonamos y valoramos decisiones que a todos competen. La experiencia de aprender a vivir con algo que llegó para quedarse nos exige mentalizar y mejorar. Somos receptivos y creceremos

En ese mismo mensaje, usuarios a favor del cierre criticaron algunas de las medidas, como la toma de temperatura en el antebrazo, la cual ha sido descartada por médicos y especialistas como eficaz, ya que la manera correcta es en la frente.

Sin embargo, el Órgano Intersecretarial, integrado por representantes de distintas dependencias del gobierno del estado no revocó su decisión, y por instrucciones, los estadios impidieron el paso a ciudadanos para los juegos de este domingo.

Cabe señalar que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, también morenista, se declaró a favor de lo anunciado por la Secretaría de Salud, que aplica para el Estadio Sonora, del equipo de Naranjeros.

Incluso, el Comité de Salud Municipal, integrado por expertos y funcionarios de la administración municipal, que en meses anteriores habían recrudecido las medidas contra la circulación de ciudadanos con multas, avaló la nueva medida.

SONORA CON CASI 36 MIL CASOS DE CORONAVIRUS

El último reporte de la Secretaría de Salud sobre casos de covid-19 arrojó un total de 35 mil 790 personas contagiadas, desde el 16 de marzo, cuando se registró a la primera persona positiva.

En cuanto a muertes, la dependencia infirmó este domingo sobre 3 mil 39 fallecimientos; de los cuales, mil 747 eran hombres y mil 292 mujeres.

Además, los municipios con mayor número de casos positivos son Hermosillo, con 16 mil 390; Cajeme, con 4 mil 719; Nogales, con 2 mil 654; San Luis Río Colorado, con mil 979; Guaymas, con mil 759 y Navojoa, con mil 634.

Entre esta lista, se encuentran tres de los municipios que albergan a los equipos de Naranjeros, Yaquis y Mayos.