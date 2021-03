"Sonora ganadora" es femenino: Borrego Gándara

NAVOJOA.- Todo aquel que aspire a un cargo público no deberá contar con antecedentes de violencia contra las mujeres, será ley en el gobierno que encabece, aseguró Ernesto el "Borrego" Gándara, durante su arranque de campaña enmarcado en un encuentro con féminas.

Es por ello que el Candidato a Gobernador por la Alianza "Va Por Sonora", como primera acción de su campaña fue la presentación de su Carta de No Violencia Hacia la Mujer, junto con su Declaración Patrimonial, la Declaración de Intereses, su Declaración Fiscal, Examen Toxicológico, de No Antecedentes Penales y de No Daño Patrimonial al Gobierno. Los documentos se encuentran disponibles en la página www.ernestogandara.com.mx

Durante el encuentro, Ernesto Gándara estuvo acompañado de su esposa Pily Madrid, quien compartió sus puntos de vista y confió en que la situación para la mujer mejore, desde las nuevas generaciones.

Gándara Camou dijo estar consciente de la importancia de este sector en la sociedad, a quienes definió como una pieza clave en el quehacer cotidiano, y son los gobiernos quienes deben garantizar sus derechos más elementales.

Sonora Ganadora es y será femenino, dijo, durante la reunión con mujeres empresarias, representantes de la sociedad civil, deportistas, participantes de la vida cultural, entre otros sectores.

Mostró su preocupación ante los altos índices de violencia hacia la mujer que se registran en la actualidad.

"Lo primero que debemos hacer es ser inflexibles con quien comete actos contra la mujer, no debemos esperar a que continúen maltratos que derivan en feminicidios, debemos de sancionar y garantizar el respeto a sus derechos", refirió el "Borrego".

Durante la reunión las mujeres aprovecharon para plantear las problemáticas del municipio, seguridad, temas de servicios públicos, oportunidades laborales para jóvenes y mujeres, reactivación económica y derecho a la mujer.