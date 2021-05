"Sonora es tierra de borregos, no de pejelagartos": Lilly Téllez

HERMOSILLO.- En la recta final de las campañas por la gubernatura de Sonora, la senadora Lilly Téllez hizo su pronunciamiento en favor del candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara Camou.

En un encuentro con representantes de la sociedad civil, realizado este miércoles en Hermosillo, la legisladora de la bancada del PAN en el Senado de la República acompañó al abanderado de "Va por Sonora" y aseguró que esa entidad norteña es de borregos y no de pejelagartos.

"Estaba leyendo hace unos días sobre las diferencias entre un borrego y un pejelagarto y Sonora, es hábitat del borrego cimarrón, ¡Sonora no es hábitat de pejelagarto!", manifestó frente a los asistentes.

Por su parte, Ernesto Gándara Camou agradeció a Lilly Téllez por acompañarlo en el evento y reconoció su amor por Sonora.

Trabajando en equipo con la Sociedad Civil las cosas salen mejor.



Gracias a @BarrazaAlmazan, a tu equipo y a cientos de ciudadanas y ciudadanos por sumarse a este gran proyecto, junto a tu equipo y amigas lograremos una #SONORAGANADORA. pic.twitter.com/fr9kZgDLHZ — Ernesto Gándara (@EGandaraC) May 27, 2021

Durante los dos meses que van de la campaña por el gobierno de la entidad, la senadora no se había pronunciado sobre las elecciones en Sonora; incluso, anteriormente había asegurado que no se involucraría.



Esto, debido a que consideraba a Alfonso Durazo como su amigo, con quien compitió en 2018 en fórmula por la senaduría correspondiente a Sonora, bajo las siglas de Morena.

Incluso, todavía el año pasado, cuando anunció su adhesión a la banda del PAN en la Cámara Alta y se especuló sobre sus aspiraciones por la gubernatura del estado, Lilly Téllez señalaba que su apoyo era todavía para el candidato de Morena, a pesar que ya era una ávida crítica del gobierno morenista y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No me voy a meter en nada en la sucesión por la gubernatura de Sonora, mi apoyo es para Durazo, lo admiro y le tengo afecto, pero no me voy a meter con el cambio del poder, en nada político", señaló en junio del 2020.

Cabe señalar que la hermana de la senadora panista, Claudia Téllez compite por una diputación local en el distrito 9, correspondiente a Hermosillo, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

El próximo 2 de junio terminan de manera oficial las campañas por la gubernatura de Sonora, de cara al 6 de junio, día de la jornada electoral en todo el país.

