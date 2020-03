Sonora-Arizona: covid-19 aterra en ambos lados del muro

El temor de contraer el virus de covid-19 es cada vez más fuerte en los ciudadanos, ante el incremento de casos en el país y en cada estado. Sin embargo, este miedo también traspasa fronteras, sobre todo en las entidades que colindan con Estados Unidos.

Tal es el caso de la familia Fierros, cuyos miembros habitan en ambos lados de la línea fronteriza y sienten que tanto quienes viven en Phoenix, como los que viven en Hermosillo pueden contagiarse de coronavirus.

"Teníamos planeado visitar a la familia el fin de semana, pero desde que escuchamos que hubo el primer caso en Hermosillo la pensamos un poco. Luego a mi hijo le cancelaron una reservación en Airbnb y ya fue que decidimos mejor no ir", contó a La Silla Rota Francisco Fierros, un sonorense que vive en Estados Unidos desde hace más de 30 años.

Este viaje se había planeado desde antes de que se incrementara la crisis por los contagios de covid-19, no esperaban que la situación se tornara de esta manera.

Por otra parte, su hermana, Olivia Fierros, también se preocupó cuando recibió la noticia de que sus familiares vendrían a Hermosillo, ya que en Arizona se habían presentado ya casos de esta enfermedad.

"Pensé que era muy riesgoso que vinieran aquí a México, porque como hay más contagios allá que aquí, podían traer el virus y la familia nos viéramos afectados", platicó a este medio.

Y es que el primer caso que se confirmó en Sonora fue del integrante de Grupo Yndio, que había viajado a ciudades como Chicago y Los Ángeles.

En el estado de Arizona, donde vive Francisco y sus hijos, se han registrado 326 casos y cinco muertes por covid-19, la primera de ellas, en un hombre de 70 años.

El condado de Maricopa, que abarca a la ciudad de Phoenix es donde se ha contabilizado el mayor número, con 199.

Mientras, en Sonora el número de personas confirmadas como positivas a este virus es de ocho, en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas y Cajeme.

"Ha sido difícil encontrar comida, hay supermercados vacíos"

Para Francisco Fierros no ha sido fácil abastecerse de alimentos y provisiones para pasar la cuarentena, que también se implementó en Estados Unidos.

Los supermercados se vacían rápidamente y las personas compran grandes cantidades de agua embotellada, papel higiénico y artículos de limpieza.

"El fin de semana fuimos a todas las tiendas y todo estaba vacío, el sábado fui a las 4:00 de la mañana, a un súper que es 24 horas, pero como la habían vaciado, cerraron y la abrieron a las 5 y ya había mucha gente, no había carritos disponibles. El que agarraba carrito agarraba agua, y papel higiénico, productos de limpieza y desinfectantes", relató.

En su caso, lo que no encontraba era huevo y frijol, alimentos que siguen en su dieta, como buen mexicano, las cuales adquiere en tiendas que venden artículos de nuestro país.

"No había frijol, en los containers que uno agarra por libra, estaba vacío; si alcancé a agarrar unas cuantas cosas y me fui a otra tienda, un supermercado mexicano y ahí encontré huevos, porque no había encontrado, ahí también alcancé las últimas 5 bolsas de frijol. Pero ahorita volvimos a esa tienda y ya no tienen", detalló.

En este estado, donde viven una gran cantidad de personas retiradas o jubiladas, tiendas como Costco y Walmart, entre otras, tuvieron que hacer horarios especiales para adultos mayores, ya que con la vorágine no alcanzaban a comprar para su alacena.

"A los que ha afectado mucho es a los viejitos, porque es un estado mayormente de retirados, y ya mucha gente está tomando medidas, están haciendo un schedule para que los viejitos puedan ir a cierta hora, los mayores de 65 años, que surten en la noche y en la mañana temprano abren y puedan ir a comprar", agregó Francisco.

"Si no trabajo, no me pagan"

En Arizona aún no han declarado un cierre total de la ciudad, como en Los Ángeles y otros lugares de Estados Unidos, en los que nadie puede salir de sus casas, pero el sonorense radicado en Phoenix espera que no suceda, ya que, si no trabaja, no le pagan.

Aunque el pasado 11 de marzo, el gobernador Doug Ducey se declaró en Estado de Emergencia, por la pandemia.

El hombre de 56 años de edad forma parte de un sindicato conocido como Union, en el país vecino, el cual aglomera a trabajadores de los diferentes oficios para la construcción, como contratistas y pintores.

En su caso, Francisco es pintor en obras de construcción y edificios gubernamentales; por ahora, continúan realizando el trabajo, con medidas de higiene y precaución.

"Yo, gracias a Dios sigo trabajando. Andamos pintando una escuela, andamos seis, pero retirados, no estamos juntos, dicen que 6 pies de distancia de las personas, saludarse con el codo o el pie, no abrazar, no darse besos, estamos tomando las medidas", dijo a este medio.

Pero, si se declara un cierre de la ciudad de Phoenix, por el incremento de casos de covid-19, él dejaría de ganar dinero para sostener a su familia.

Por lo pronto, el sindicato ya envió una carta al Congreso de Estados Unidos para pedir apoyo a sus miembros, con el fin de que se les pague durante los días de cuarentena.

"Poquito a poco están cerrando todo. En unos lugares cerraron las construcciones y si se cierran, ya no hay trabajo. Hay compañías que te van acumulando como sickdays (días de enfermedad) y les van a pagar eso y las vacaciones, pero yo trabajo para la Unión, si me descansan, no voy a tener nada, no voy a tener ingresos; ya la unión le mandó una carta al congreso donde están pidiendo como un plan de ayuda para los trabajadores de la Unión para que le gobierno nos apoye", abundó Francisco.

"Autoridades de México deberían proteger la frontera también"

Olivia Fierros considera que no todos los que viven en Estados Unidos son conscientes como su hermano Francisco, quien decidió no viajar a Hermosillo para evitar cualquier riesgo de contagio, tanto para él, como para la familia que vive en la capital sonorense.

Por esa razón, llamó a las autoridades mexicanas a también vigilar y prohibir la entrada al país de turistas estadounidenses, así como el país vecino lo aplicó el pasado sábado, donde se impide la entrada en las garitas a personas con fines turísticos o de recreación.

"México también debería impedir el paso, porque así como nosotros no podemos usar las playas, pues tampoco que dejen ingresar a los turistas, así como no pueden pasar turistas de aquí para allá, pues que no pasen de allá para acá", señaló.

Esto, porque en las aduanas mexicanas, las encargadas de las revisiones para el ingreso a nuestro país, el paso es libre a todas las personas.

Incluso, aunque las autoridades del Gobierno de Sonora hayan decretado el cierre de playas, los hoteles de municipios como Puerto Peñasco y Guaymas, ya estaban en su máxima ocupación. Más en estas fechas, en las que los universitarios tienen sus vacaciones de "spring break".

Mientras tanto, en el cruce fronterizo, los agentes permiten el paso a Estados Unidos únicamente a ciudadanos, profesionistas y al intercambio comercial, pero no a quienes tienen visa de turista.