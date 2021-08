Sonia: a 10 años del Casino Royale, no la olvidan

MONTERREY.- Aquel jueves 25 de agosto de 2011, Sonia había acudido al Casino Royale a entregar una cotización de un paquete funerario a una cliente que quedó de verla a la entrada del lugar; la cita fue en el preciso momento del ataque que dejó 52 muertos y decenas de heridos. Una de las víctimas mortales fue Sonia.

Eran las 15:15 horas de aquel día cuando un comando irrumpió en el casino e incendió el lugar. Este miércoles se cumple una década de los trágicos sucesos.

Familiares y amigos de Sonia la recuerdan y mantienen su exigencia de justicia.

Recuerdan que una potencial cliente había citado a Sonia a la entrada del lugar y que en el preciso momento que entregaba la cotización, ingresaron los hombres con amenazas y palabras altisonantes. La posible compradora corrió hacia la calle pero Sonia al interior del casino.

En tanto, el carcomido y deteriorado edificio del casino ha iniciado un proceso de demolición que durará al menos seis meses.

UNA DÉCADA SIN JUSTICIA

Este miércoles se cumplen 10 años de los hechos y los familiares de los fallecidos claman justicia, tras una década de que las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación de monóxido de carbono, algunas escondidas en los baños y oficinas cuando trataban de huir de los agresores.

Fueron entre 12 y 14 hombres armados que viajaban en cuatro vehículos, los que irrumpieron en el casino, ubicado en la avenida San Jerónimo al poniente de la ciudad.

Al ingresar, golpearon a la recepcionista, robaron pertenencias de los clientes, destruyeron máquinas y rociaron con gasolina una amplia área del bingo para enseguida prender fuego.

Inclusive, hubo quien habló de la explosión de una granada, pero nadie supo, todos corrían, gritaban y buscaban salir del inmueble; algunos lo hicieron por la puerta principal, otros por la azotea, pero 52 no tuvieron esa suerte.

SE cumplen 10 años de ese terrible día, 52 personas muertas dejó el atentado al Casino Royale.



No olvidemos, no olvidamos. pic.twitter.com/yRhaV2yrG3 — Vecino de Cumbres (@Mty_Leones) August 25, 2021

En la estampida, decenas de personas resultaron lesionadas al ser pisoteadas, cuando buscaban las salidas de emergencia, que permanecían cerradas con llave.

Por la noche se desplomó el segundo piso del inmueble que estuvo en llamas durante horas.

Tras las investigaciones, de 24 presuntos participantes en el ataque permanecen detenidos, tres tienen sentencia y los demás con procesos abiertos y obstruidos por amparos; alegan supuestas violaciones a sus derechos sobre cómo fueron arrestados y argumentan que fueron torturados.

"Qué manera de querer destruirme y callarme. Sin dejar que me viera quebrada tomé con dignidad las prendas de mi hijo, salí de ahí con la fuerza que me quedaba, pero una cuadra después me tiré a llorar en el piso. Desde entonces no hay día que no tenga presente la imagen de sus cabellos que no podré volver a acariciar", recuerda la madre de una de las víctimas que acudió a la Fiscalía por la ropa de su hijo.

#UnDíaComoHoy ??

Hoy se cumplen 10 años del ataque del Casino Royale.



Un comando armado ingresó a las instalaciones para rociar gasolina y posteriormente prender fuego, aún cuando clientes y empleados estaban dentro. El saldo fue de 52 fallecimientos. pic.twitter.com/EpICUUK0bV — Punto y Aparte (@puntoyapartemty) August 25, 2021

"Sonia era una mujer emprendedora, a mí me vendía vestidos, ese día acudió a dejar una cotización de un paquete funerario", solloza Guadalupe, amiga de la víctima que es recordada por su familia y amistades.

Pese al derrumbe del local, las heridas están abiertas y perdurarán por siempre, añade Guadalupe.

