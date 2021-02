“Son tiempos de cambio, no de quedarnos callados”, dice creador del Zapata desnudo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de la polémica generada por la pintura de un Emiliano Zapata con zapatillas, sombrero, un listón tricolor rodeando casi la mitad de su cuerpo desnudo y montado, sensualmente, en un corcel, Fabián Cháirez, su creador, manifestó que no le quita el sueño el que familiares del Caudillo del Sur lo quieran demandar e, incluso, amaguen con boicotear una “expo” en la que participa en Bellas Artes.

En entrevista vía telefónica para La Silla Rota, el artista originario de Tuxtla Gutiérrez aseguró que los familiares están en su derecho de que no les guste la imagen titulada La Revolución, “como todo individuo”, sin embargo afirmó que esas acciones van en detrimento de otras personas que buscan expresar algo a través de un óleo, como él.

Fabián Cháirez

“Estoy demasiado tranquilo, y solo al pendiente de las cosas que pasen, nada más (…) Ya el que lo quiera hacer, que lo haga (en referencia al boicot y acción legal en su contra)”.

Así ejemplificó el joven chiapaneco, quien aclaró que la exposición en la que participa hay más obras de pintores “de alto relieve” como: Siqueiros, Diego Rivera, Guadalupe Posada, entre otros.

Aunque uno de los nietos del general, en tono molesto, consideró ayer que la imagen representa a un gay, el creador respondió que la representación es una más de las 140 que se exponen en Bellas Artes, las cuales —afirmó— también buscan visibilizar a Zapata según la imaginación de cada artista.

Cháirez, con más de 60 obras elucubradas en el transcurso de al menos 11 años, externó que siempre ha buscado hablar de temas “que me trascienden”, por lo que advirtió que una situación como ésta no lo detendrá: seguirá hablando de lo mismo.

Para él, agregó, en sus obras refleja una realidad distinta a lo cotidiano, realidad que está “bombardeada” de imágenes de gente blanca en situaciones heteronormadas, cuando hay otras que intentan demostrar que ellos existen.

Tras descartar que una “polémica” como ésta, en vez de “tumbarlo” lo podría realzar a un plano mundial, explicó que es mejor concentrarse en su trabajo “y que venga lo que venga, pues la obra que he hecho no es nueva, y no espero cosas, sino más bien dejo que siga su camino”.

Para él —dijo— es importante motivar a otros creadores y creadoras a que cuestionen la realidad y propongan y visibilicen nuevas realidades, “son tiempos de cambio, es necesario no quedarnos callados y cuestionar las normas”.

De acuerdo con Fabián, quien en estos momentos radica en la Ciudad de México, el óleo sobre lienzo del revolucionario la concluyó en el año 2014, y casi de inmediato fue vendida. La “expo” en la que participa en Bellas Artes comenzó el pasado 26 de noviembre y finalizará hasta el 16 de febrero.

Quien desee deleitarse con las obras del creador tuxtleco, también puede acudir a los bares “Marrakech”, “La Purísima” y “Soberbia”, todos en la CdMx.