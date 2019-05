Son al menos 50 los desaparecidos en Sonora: Guerreras Buscadoras

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 04/05/2019 11:25 a.m.

"No le conocíamos enemigos, ni personas que quisieran hacerle daño, él salía con sus amigos como cualquier joven, pero siempre se reportaba para avisar donde estaba; ese día ya no lo volvimos a ver".

La madre de Daniel Cristóbal no ha superado las noches de insomnio que comenzaron el 13 de diciembre pasado, durante las madrugadas, delirando pide a su esposo que le abra la puerta a su hijo y en llanto suplica por su regreso.

Después de preguntar en su círculo de amigos, buscar en las colonias donde solía acudir, interponer la denuncia ante las autoridades y rogar por su regreso, la madre de Daniel Cristóbal Sánchez Millanes, desaparecido el 13 de diciembre de 2018, hoy lo da por muerto.

El joven de 29 años salió aquel día de su casa hacia el car wash donde trabajaba, pero no regresó y su familia no ha vuelto a saber de él.

Su tía Guillermina Sánchez acudió este sábado a la plaza Emiliana de Zubeldía a dejar material y herramientas para las jornadas de excavación que iniciarán las Guerreras Buscadoras de Hermosillo en busca de osamentas donde pudieran estar sus seres queridos.

Además se unió al grupo de WhatsApp que conformó esta agrupación para integrar a más personas que pasan por la misma situación y organizar las búsquedas.

"Mi cuñada va cada semana a la fiscalía, ya le dijeron que ya no estuviera yendo, que ellos le van a avisar cuando hubiera algo, y sí, cada difunto que encuentran le hablan para que vaya a identificarlo a ver si es él, pero no. Ella dice que ya sabe que su hijo no está vivo porque ya pasó mucho tiempo, pero de perdida quiere su cuerpo".

Daniel, aparentemente dijo no tenía enemigos ni había recibido amenazas previo a su desaparición, sin embargo, vecinos de la colonia Lomas de Madrid donde lo vieron por última vez, aseguran que subió a una camioneta Pick Up, que se estacionó sobre la calle en la que viajaban varios hombres.

"De la nada desapareció, y ya lo hemos buscado mucho y ni rastro de él; ya fuimos a las colonias donde se la llevaba con sus amigos y nada"

El pasado sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, las Guerreras Buscadoras estuvieron recibiendo herramientas para las jornadas de excavación por parte de familias y ciudadanos en general que también tienen a algún ser desaparecido.

Aunque la cifra exacta de personas desaparecidas en Sonora no ha sido proporcionada por las autoridades, las Guerreras Buscadoras de Hermosillo tienen enlistadas a más de 50 víctimas y desconocen si las razones de este fenómeno es consecuencia del crimen organizado o la inseguridad en la entidad.

En esta colecta lograron recaudar 7 mil pesos en efectivo por medio de donaciones que la sociedad les hizo, además de más de 100 herramientas y equipo de protección.

Guillermina Girón Quintana, integrante dijo que no se tiene definida la fecha y lugar en donde se harán las primeras excavaciones en búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas.

"No sabemos. No tenemos todavía una fecha. Nosotras estaríamos informando la fecha y el punto específico en donde empezaríamos a excavar", indicó.

Las Guerreras Buscadoras recaudaron 30 palas, 16 escobas arañas, siete escobas, cinco recogedores, tres rastrillos, dos azadones, tres brochas, tres martillos, dos palas pequeñas para jardín, además de guantes, cubrebocas, cloro, lámparas y sombreros con lámparas.

Los 7 mil pesos, agregó, se destinarán para gasolina de los vehículos particulares en donde se trasladará este colectivo de mujeres, así como agua purificada, sueros y alimento que ellas consumirán mientras se encuentran en trabajos de excavaciones.

Voluntario ingeniará máquina excavadora para localizar restos humanos

Para hacer efectivas las excavaciones de las Guerreras Buscadoras de Hermosillo durante las jornadas de localización de cuerpos enterrados de sus familiares, el ingeniero Roberto Alejandro Carreño Luna las apoyará con la construcción de una excavadora de mina movible.

Este artefacto ayudará a las guerreras a recuperar muestras de restos humanos, detectando el punto exacto en el que se encuentres las osamentas, a fin de ahorrarles tiempo y fuerza durante las jornadas de búsqueda en zonas aledañas a la capital sonorense.

"Esta máquina detectaría el gas, cuando hay muchos cuerpos enterrados hay mucho gas metano y butano, que es sumamente tóxico, entonces con la máquina yo sabría, es una máquina que la puedes armar con las cosas más comunes que tienes en tu casa, no se necesita una máquina industrial"

Utilizando sus conocimientos en ingeniería, Roberto busca colaborar en la búsqueda de su primo Miguel Cano y su amigo José Cristian Piña, quienes desaparecieron hace un año y medio y ocho meses, respectivamente.

Comentó que él se uniría a las búsquedas junto con el grupo de mujeres para operar la máquina excavadora, misma que construirá durante los próximos días.

"Yo la podría armar y ayudarles a conseguir las herramientas que necesitan"

Las Guerreras Buscadoras de Sonora han encontrado en municipios como Empalme, Guaymas y Cajeme 58 cuerpos de personas desaparecidas en el estado, los cuales han ubicado por si vestimenta.

Entre dichos restos hay 8 mujeres de Cajeme.

