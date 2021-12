"Solo hallamos un brazo de mi padre, queremos todos sus restos"

Sabíamos que era de mi padre porque el dedo tenía la marca de un machetazo que se dio por accidente; pero le dijimos a los peritos que no lo recibiríamos, porque queríamos todos los restos, sus huesos, para enterrarlo completo, como debe de ser, porque no le podemos rezar a un brazo, no podemos enterrar un brazo, no es así nuestra costumbre